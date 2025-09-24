Capa Jornal Amazônia
Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna

Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C

Iury Costa
A última vez que o Paysandu terminou em último lugar foi em 2007, na Série C. (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O Paysandu vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 28 rodadas, o time ocupa a lanterna da competição e luta contra a queda para a terceira divisão. Essa não é a primeira vez que o clube encerra uma fase ou edição do Brasileirão na última colocação.

A última vez que o Paysandu terminou em último lugar foi em 2007, na Série C. Depois do rebaixamento da elite em 2005 e da queda para a terceira divisão em 2007, o time disputou o quadrangular do Grupo 3, mas somou apenas um ponto em seis jogos, um empate e cinco derrotas, e terminou na lanterna.

Dois anos antes, em 2005, o Paysandu também chegou a ocupar a última posição da Série A. Na tabela antes da decisão do STJD que anulou 11 jogos por conta da “Máfia do Apito”, o clube paraense estava na lanterna. Após a recontagem, terminou em 21º, penúltimo colocado, e foi rebaixado.

O histórico de lanternas também remonta à década de 1990. Em 1996, um ano após cair da Série A, o Paysandu encerrou a primeira fase da Série B na lanterna do Grupo A, que teve o Remo como líder. Em 1995, na Série A, a equipe bicolor ficou em último lugar na segunda fase, com apenas oito pontos em 12 partidas, e acabou rebaixada.

Outro episódio ocorreu em 1992, quando o Papão terminou na lanterna geral da Série A, com cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas em 19 jogos. Apesar da colocação, não foi rebaixado, já que em 1993 a CBF suspendeu a Série B e ampliou o número de clubes na elite.

Mais atrás, em 1986, o Paysandu encerrou a primeira fase da Copa Brasil, antigo Brasileirão) em último no Grupo B, com apenas três pontos, e acabou rebaixado para a segunda divisão.

Atualmente, o Paysandu soma 22 pontos em 28 rodadas na Série B de 2025. A equipe precisa reagir nas rodadas finais para evitar mais uma queda e apagar o fantasma da lanterna que acompanha parte da história do clube nas últimas décadas

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

