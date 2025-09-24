Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C Iury Costa 24.09.25 16h39 A última vez que o Paysandu terminou em último lugar foi em 2007, na Série C. (Foto: Cristino Martins/O Liberal) O Paysandu vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 28 rodadas, o time ocupa a lanterna da competição e luta contra a queda para a terceira divisão. Essa não é a primeira vez que o clube encerra uma fase ou edição do Brasileirão na última colocação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última vez que o Paysandu terminou em último lugar foi em 2007, na Série C. Depois do rebaixamento da elite em 2005 e da queda para a terceira divisão em 2007, o time disputou o quadrangular do Grupo 3, mas somou apenas um ponto em seis jogos, um empate e cinco derrotas, e terminou na lanterna. Dois anos antes, em 2005, o Paysandu também chegou a ocupar a última posição da Série A. Na tabela antes da decisão do STJD que anulou 11 jogos por conta da “Máfia do Apito”, o clube paraense estava na lanterna. Após a recontagem, terminou em 21º, penúltimo colocado, e foi rebaixado. VEJA MAIS Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4 Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior O histórico de lanternas também remonta à década de 1990. Em 1996, um ano após cair da Série A, o Paysandu encerrou a primeira fase da Série B na lanterna do Grupo A, que teve o Remo como líder. Em 1995, na Série A, a equipe bicolor ficou em último lugar na segunda fase, com apenas oito pontos em 12 partidas, e acabou rebaixada. Outro episódio ocorreu em 1992, quando o Papão terminou na lanterna geral da Série A, com cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas em 19 jogos. Apesar da colocação, não foi rebaixado, já que em 1993 a CBF suspendeu a Série B e ampliou o número de clubes na elite. Mais atrás, em 1986, o Paysandu encerrou a primeira fase da Copa Brasil, antigo Brasileirão) em último no Grupo B, com apenas três pontos, e acabou rebaixado para a segunda divisão. Atualmente, o Paysandu soma 22 pontos em 28 rodadas na Série B de 2025. A equipe precisa reagir nas rodadas finais para evitar mais uma queda e apagar o fantasma da lanterna que acompanha parte da história do clube nas últimas décadas *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes lanterna rebaixamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 FUTEBOL Paysandu vira 'secador oficial' na Série B para manter vivas as chances de escapar do Z-4 Papão vive um momento delicado e pode piorar, caso concorrentes vençam na rodada 24.09.25 15h27 Crise Em meio a crise na Série B, Condel do Paysandu tem reunião na próxima semana Encontro dos conselheiros faz parte da agenda da casa. Entre os temas abordados estão: situação geral do clube e a manifestação do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício anterior 24.09.25 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34