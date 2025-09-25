Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. Pedro Garcia 25.09.25 14h15 Leão precisará ter 83,3% de aproveitamento. (Samara Miranda / Remo) O Remo foi derrotado pelo Volta Redonda-RJ por 2 a 1 e acabou se distanciando ainda mais do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, os azulinos estão a sete do Novorizontino-SP, o primeiro time na zona de classificação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Faltando apenas dez jogos para o fim do campeonato, a missão do Leão de alcançar o tão sonhado acesso se torna mais difícil a cada rodada. Para alcançar os 64 pontos — número que os quartos colocados das temporadas de 2024 e 2023 atingiram —, o Leão precisará ter 83,3% de aproveitamento. O time pode alcançar essa porcentagem em diferentes cenários. Confira: 9 vitórias e 1 empate: (9 × 3) + (1 × 1) = 27 + 1 = 28 pontos. 8 vitórias e 2 empates: (8 × 3) + (2 × 1) = 24 + 2 = 26 pontos. VEJA MAIS Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa O cenário mais provável e seguro para atingir a meta é de 8 vitórias e 2 empates, que somam 26 pontos. Além disso, o Leão pode conseguir o acesso também com 8 vitórias e 2 derrotas, somando 24 pontos, e torcendo para que 63 pontos sejam suficientes para subir, já que a média de 64 pontos é apenas uma estimativa. (Estagiário de jornalismo, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes, Caio Maia) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Curiosidade Volta Redonda-RJ marcou seis dos 18 gols que tem na Série B contra Remo e Paysandu Time carioca tem o pior ataque do campeonato e 33% dos gols foram sobre a dupla Re-Pa 25.09.25 10h35 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20