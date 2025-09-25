Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro

O Remo foi derrotado pelo Volta Redonda-RJ por 2 a 1 e acabou se distanciando ainda mais do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, os azulinos estão a sete do Novorizontino-SP, o primeiro time na zona de classificação.

Faltando apenas dez jogos para o fim do campeonato, a missão do Leão de alcançar o tão sonhado acesso se torna mais difícil a cada rodada. Para alcançar os 64 pontos — número que os quartos colocados das temporadas de 2024 e 2023 atingiram —, o Leão precisará ter 83,3% de aproveitamento. O time pode alcançar essa porcentagem em diferentes cenários. Confira:

9 vitórias e 1 empate: (9 × 3) + (1 × 1) = 27 + 1 = 28 pontos.

8 vitórias e 2 empates: (8 × 3) + (2 × 1) = 24 + 2 = 26 pontos.

O cenário mais provável e seguro para atingir a meta é de 8 vitórias e 2 empates, que somam 26 pontos. Além disso, o Leão pode conseguir o acesso também com 8 vitórias e 2 derrotas, somando 24 pontos, e torcendo para que 63 pontos sejam suficientes para subir, já que a média de 64 pontos é apenas uma estimativa.

