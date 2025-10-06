Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira

O Remo venceu a segunda partida seguida na Série B. No último domingo (5), fora de casa, a equipe azulina superou o Operário-PR por 1 a 0 e somou mais três pontos. Apesar disso, o time perdeu uma posição na tabela de classificação, mas viu a distância para o G-4 diminuir.

Com o triunfo longe de casa, o Leão Azul chegou aos 45 pontos, o chamado “número mágico” da competição, e permaneceu em oitavo lugar. No entanto, acabou caindo para a nona colocação após o Atlético-GO vencer o Athletico-PR por 3 a 0 e subir uma posição.

Os dois times têm campanhas idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. Com isso, o desempate foi definido pelo confronto direto, critério em que o Dragão levou vantagem.

VEJA MAIS

Mesmo assim, a distância entre o Leão Azul e o Furacão, quarto colocado, é de apenas três pontos. O time paranaense, mesmo com a derrota, segue na zona de acesso com 48. Na 29ª rodada, a diferença era de seis pontos.

À frente da equipe azulina, além do Atlético-GO, estão Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Chapecoense-SC. O Coritiba-PR segue na liderança, com 53 pontos, seguido por Goiás-GO e Criciúma-SC.

No meio da tabela, o América-MG deu mais um passo importante para permanecer na Série B. O time, que venceu a Ferroviária-SP, subiu para a 14ª colocação.

Enquanto isso, o Z-4 segue sem mudanças. O Paysandu é o lanterna, com 26 pontos — sete a menos que o Athletic-MG, 16º colocado. Amazonas-AM (19º), Botafogo-SP (18º) e Volta Redonda-RJ (17º) completam a zona da degola.

O Remo volta a campo na próxima quinta-feira (9), no Baenão, contra o Athletico-PR. Já o Papão visita o Botafogo-SP nesta terça-feira (7), em duelo direto contra o rebaixamento. Uma vitória pode tirar o Bicola da lanterna.