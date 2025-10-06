Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B O Liberal 06.10.25 8h37 Leão Azul venceu o Fantasma fora de casa (Raul Martins / Ascom Remo) O Remo venceu a segunda partida seguida na Série B. No último domingo (5), fora de casa, a equipe azulina superou o Operário-PR por 1 a 0 e somou mais três pontos. Apesar disso, o time perdeu uma posição na tabela de classificação, mas viu a distância para o G-4 diminuir. Com o triunfo longe de casa, o Leão Azul chegou aos 45 pontos, o chamado “número mágico” da competição, e permaneceu em oitavo lugar. No entanto, acabou caindo para a nona colocação após o Atlético-GO vencer o Athletico-PR por 3 a 0 e subir uma posição. Os dois times têm campanhas idênticas: 11 vitórias, 12 empates e sete derrotas, além do mesmo número de gols marcados e sofridos. Com isso, o desempate foi definido pelo confronto direto, critério em que o Dragão levou vantagem. VEJA MAIS Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano Mesmo assim, a distância entre o Leão Azul e o Furacão, quarto colocado, é de apenas três pontos. O time paranaense, mesmo com a derrota, segue na zona de acesso com 48. Na 29ª rodada, a diferença era de seis pontos. À frente da equipe azulina, além do Atlético-GO, estão Cuiabá-MT, Novorizontino-SP e Chapecoense-SC. O Coritiba-PR segue na liderança, com 53 pontos, seguido por Goiás-GO e Criciúma-SC. No meio da tabela, o América-MG deu mais um passo importante para permanecer na Série B. O time, que venceu a Ferroviária-SP, subiu para a 14ª colocação. Enquanto isso, o Z-4 segue sem mudanças. O Paysandu é o lanterna, com 26 pontos — sete a menos que o Athletic-MG, 16º colocado. Amazonas-AM (19º), Botafogo-SP (18º) e Volta Redonda-RJ (17º) completam a zona da degola. O Remo volta a campo na próxima quinta-feira (9), no Baenão, contra o Athletico-PR. Já o Papão visita o Botafogo-SP nesta terça-feira (7), em duelo direto contra o rebaixamento. Uma vitória pode tirar o Bicola da lanterna. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR no Baenão; veja valor Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 ANÁLISE 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano 05.10.25 20h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira 06.10.25 7h00