O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR

Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9).

Pedro Garcia
fonte

Vale lembrar que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório (Silvio Garrido)

O Remo usou as redes sociais para informar que novas adesões aos planos de Sócio-Torcedor Fenômeno Azul estão temporariamente suspensas. Os torcedores que pretendem acompanhar o Leão na partida contra o Athletico-PR terão que desembolsar R$ 120 para ir ao estádio Baenão.

Vale lembrar que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório para garantir entrada nos jogos em que o time for mandante. A medida, segundo o clube, busca melhorar a organização do acesso ao estádio nos dias de partida.

Para o confronto contra o Athletico-PR, marcado para quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, o check-in já está disponível e pode ser feito até terça-feira (7). O procedimento deve ser realizado pelo site www.fenomenoazul.com.br.

O sócio precisa estar adimplente para ter direito ao ingresso. Sem o check-in, o acesso ao estádio poderá ser negado, mesmo em planos que preveem entrada gratuita.

Como fazer o check-in do Fenômeno Azul

Após acessar o site, o sócio deve clicar em entrar, realizar o login, selecionar o jogo disponível e confirmar presença dentro do prazo estipulado.

Entrar no site e fazer login;

  • Clicar no menu (três tracinhos) no canto superior direito;
  • Acessar a opção ingressos;
  • Se o plano estiver adimplente, clicar em realizar check-in;
  • Selecionar o nome do titular e o ingresso disponível;
  • Preencher os campos e confirmar check-in;
  • Para visualizar o recibo, retornar à tela anterior e acessar novamente o check-in;
  • No dia do jogo, apresentar a carteirinha física ou virtual junto com o comprovante de check-in.

Orientações e contatos

O Remo orienta os torcedores a acompanharem as redes sociais oficiais e o site do clube para se informar sobre os próximos jogos e realizar o check-in com antecedência.

