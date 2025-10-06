Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). Pedro Garcia 06.10.25 11h50 Vale lembrar que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório (Silvio Garrido) O Remo usou as redes sociais para informar que novas adesões aos planos de Sócio-Torcedor Fenômeno Azul estão temporariamente suspensas. Os torcedores que pretendem acompanhar o Leão na partida contra o Athletico-PR terão que desembolsar R$ 120 para ir ao estádio Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Vale lembrar que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório para garantir entrada nos jogos em que o time for mandante. A medida, segundo o clube, busca melhorar a organização do acesso ao estádio nos dias de partida. VEJA MAIS Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. Para o confronto contra o Athletico-PR, marcado para quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, o check-in já está disponível e pode ser feito até terça-feira (7). O procedimento deve ser realizado pelo site www.fenomenoazul.com.br. O sócio precisa estar adimplente para ter direito ao ingresso. Sem o check-in, o acesso ao estádio poderá ser negado, mesmo em planos que preveem entrada gratuita. Como fazer o check-in do Fenômeno Azul Após acessar o site, o sócio deve clicar em entrar, realizar o login, selecionar o jogo disponível e confirmar presença dentro do prazo estipulado. Entrar no site e fazer login; Clicar no menu (três tracinhos) no canto superior direito; Acessar a opção ingressos; Se o plano estiver adimplente, clicar em realizar check-in; Selecionar o nome do titular e o ingresso disponível; Preencher os campos e confirmar check-in; Para visualizar o recibo, retornar à tela anterior e acessar novamente o check-in; No dia do jogo, apresentar a carteirinha física ou virtual junto com o comprovante de check-in. Orientações e contatos O Remo orienta os torcedores a acompanharem as redes sociais oficiais e o site do clube para se informar sobre os próximos jogos e realizar o check-in com antecedência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 Círio de Nazaré Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. 06.10.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 ANÁLISE 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano 05.10.25 20h36