Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos

O Clube do Remo iniciou os preparativos tradicionais para a celebração do Círio de Nazaré 2025. Historicamente, a sede social azulina torna-se um dos pontos mais procurados por torcedores e sócios para acompanhar a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Visando a segurança e seguindo as diretrizes dos órgãos competentes, a diretoria do clube optou por limitar o número de convites disponíveis para os dois grandes momentos: a Trasladação e o Círio. Será permitida, no máximo, a retirada de dois convites por sócio titular para garantir uma organização mais eficaz do evento na sede.

A retirada dos ingressos será feita diretamente na secretaria da sede social nos dias 8 e 9 de outubro, com horário estrito das 9h às 18h. Os sócios devem estar atentos à regra de que quem retirar convites para a Trasladação (sábado) não poderá fazê-lo para a procissão do Círio (domingo) e vice-versa.

É fundamental que o sócio titular compareça presencialmente à secretaria para realizar a retirada, mediante a apresentação de um documento oficial com foto. A diretoria azulina ressalta ainda que não haverá possibilidade de reserva prévia dos convites, sendo a distribuição feita por ordem de chegada.

O acesso à retirada dos ingressos está condicionado à situação de adimplência do sócio com suas mensalidades junto ao clube. Os sócios precisam verificar com antecedência sua situação para evitar contratempos no momento da retirada dos convites.

A medida de limitação visa assegurar que a celebração na sede ocorra com a máxima tranquilidade e segurança para todos, honrando a tradição azulina no período do Círio de Nazaré.