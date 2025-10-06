Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem'

O Remo divulgou, nesta segunda-feira (6), em suas redes sociais, o início das vendas de ingressos para a partida contra o Athletico-PR, que ocorrerá na próxima quinta-feira (9), no Baenão, em Belém, válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mas o valor do bilhete, de R$ 120, não agradou ao torcedor, que reclamou bastante nos canais do clube.

Torcedores criticam aumento no valor dos ingressos

Depois de retornar a jogar com torcida no Baenão, diante do Atlético-GO, o Remo volta ao seu estádio para encarar outro Athletico — dessa vez o paranaense —, que é um concorrente direto na luta pelo acesso à Série A. O jogo é encarado como uma final pelos azulinos, porém os torcedores ficaram na bronca com a diretoria, que aumentou R$ 40 no valor dos ingressos em relação ao último jogo do clube no Baenão. Nas redes sociais, vários remistas reclamaram do preço e chamaram de “sacanagem” a atitude da diretoria.

Reações dos torcedores azulinos nas redes sociais

“A gente sabe que a capacidade do Baenão é menor, bem menor, mas isso aqui é uma sacanagem.” – Rafaela Bittencourt

“É open bar depois da catraca?” – Yuri Lira

“Já tenho o meu ingresso, mas a diretoria do Remo não está sendo parceira do torcedor. É hora de todo mundo jogar junto, não se aproveitar do momento para fazer caixa.” – Amilson Pinheiro

“Compra o ingresso e ganha meia panela de maniçoba?” – Alfredo Alves

“R$ 120 é uma diária de 8h da manhã às 17h.” – Pedro Lucas

“R$ 120 na semana do Círio? Vocês estão é doidos.” – André Basttos

“Um time que precisa de sua torcida cobrar R$ 120 pelo ingresso, aí é falta de respeito com o pai de família.” – Erinaldo Rodrigues

Baenão volta a receber jogo do Remo na Série B

O Estádio Evandro Almeida, o famoso Baenão, passou um tempo sem receber partidas oficiais e, neste ano, o Remo atuou nele apenas duas vezes — e ainda não venceu.

A primeira foi no empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, nas oitavas de final da Copa Verde, em que o Leão foi eliminado nos pênaltis. Já a segunda vez foi na derrota para o Atlético-GO, por 1 a 0, no dia 29 de setembro, pela 27ª rodada da Série B. A capacidade do estádio é de aproximadamente 14 mil torcedores, sendo que o clube possui em torno de 7 mil sócios-torcedores.

Remo mira o G-4 e tenta reduzir diferença para o Athletico-PR

O Remo fechou a 30ª rodada na 8ª colocação, com 45 pontos. O Leão se garantiu na Série B de 2026 ao alcançar o “número mágico” e agora, restando oito partidas, foca nas chances de acesso à Série A. O adversário azulino é concorrente direto na luta pela subida à elite do futebol brasileiro. O Furacão é o 4º colocado, com 48 pontos, e um triunfo azulino pode embolar de vez a briga pelo famoso G-4 da Série B.

Onde assistir Remo x Athletico-PR

Remo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.