Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem'

Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR

Fábio Will
fonte

Leão tenta engatar a terceira vitória seguida na Série B (Tarso Sarraf/ O Liberal)

O Remo divulgou, nesta segunda-feira (6), em suas redes sociais, o início das vendas de ingressos para a partida contra o Athletico-PR, que ocorrerá na próxima quinta-feira (9), no Baenão, em Belém, válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mas o valor do bilhete, de R$ 120, não agradou ao torcedor, que reclamou bastante nos canais do clube.

Torcedores criticam aumento no valor dos ingressos

Depois de retornar a jogar com torcida no Baenão, diante do Atlético-GO, o Remo volta ao seu estádio para encarar outro Athletico — dessa vez o paranaense —, que é um concorrente direto na luta pelo acesso à Série A. O jogo é encarado como uma final pelos azulinos, porém os torcedores ficaram na bronca com a diretoria, que aumentou R$ 40 no valor dos ingressos em relação ao último jogo do clube no Baenão. Nas redes sociais, vários remistas reclamaram do preço e chamaram de “sacanagem” a atitude da diretoria.

Reações dos torcedores azulinos nas redes sociais

“A gente sabe que a capacidade do Baenão é menor, bem menor, mas isso aqui é uma sacanagem.” – Rafaela Bittencourt


“É open bar depois da catraca?” – Yuri Lira


“Já tenho o meu ingresso, mas a diretoria do Remo não está sendo parceira do torcedor. É hora de todo mundo jogar junto, não se aproveitar do momento para fazer caixa.” – Amilson Pinheiro


“Compra o ingresso e ganha meia panela de maniçoba?” – Alfredo Alves


“R$ 120 é uma diária de 8h da manhã às 17h.” – Pedro Lucas


“R$ 120 na semana do Círio? Vocês estão é doidos.” – André Basttos


“Um time que precisa de sua torcida cobrar R$ 120 pelo ingresso, aí é falta de respeito com o pai de família.” – Erinaldo Rodrigues

Baenão volta a receber jogo do Remo na Série B

O Estádio Evandro Almeida, o famoso Baenão, passou um tempo sem receber partidas oficiais e, neste ano, o Remo atuou nele apenas duas vezes — e ainda não venceu.
A primeira foi no empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, nas oitavas de final da Copa Verde, em que o Leão foi eliminado nos pênaltis. Já a segunda vez foi na derrota para o Atlético-GO, por 1 a 0, no dia 29 de setembro, pela 27ª rodada da Série B. A capacidade do estádio é de aproximadamente 14 mil torcedores, sendo que o clube possui em torno de 7 mil sócios-torcedores.

Remo mira o G-4 e tenta reduzir diferença para o Athletico-PR

O Remo fechou a 30ª rodada na 8ª colocação, com 45 pontos. O Leão se garantiu na Série B de 2026 ao alcançar o “número mágico” e agora, restando oito partidas, foca nas chances de acesso à Série A. O adversário azulino é concorrente direto na luta pela subida à elite do futebol brasileiro. O Furacão é o 4º colocado, com 48 pontos, e um triunfo azulino pode embolar de vez a briga pelo famoso G-4 da Série B.

Onde assistir Remo x Athletico-PR

Remo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém.
A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esporte

remo

remo

remo

série b

remo x athletico-pr

futebol

jornal amazônia

baenão
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

POLÊMICA

Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem'

Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR

06.10.25 18h09

Futebol

Após duas vitórias seguidas, chances de acesso do Remo ainda são 'tímidas', revela estudo da UFMG

A reação tardia comandada por Guto Ferreira já dá resultados, mas pode não ser suficiente para o acesso

06.10.25 17h55

futebol

Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B

Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso

06.10.25 12h39

Futebol

Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR

Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9).

06.10.25 11h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SITUAÇÃO

Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR

O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida

05.10.25 21h07

Futebol

Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira

Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B

06.10.25 8h37

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

Futebol

Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão

Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda