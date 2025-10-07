Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. Pedro Garcia 07.10.25 11h05 Em Belém, o Remo nunca foi derrotado, contudo, também não venceu. (Luís Carlos/Ascom Remo) O Remo volta a Belém para enfrentar o Athletico-PR após superar o Operário-PR por 1 a 0 no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, pela 31ª rodada da Segundona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para superar a equipe paranaense e engatar a terceira vitória seguida na competição, o Leão Azul terá que quebrar o tabu de nunca ter vencido o Furacão na história. Em todas as competições, foram disputados sete jogos entre as duas equipes, com três vitórias do Athletico-PR e quatro empates. VEJA MAIS Seria o sprint que o Leão ainda não teve? Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira Na casa dos paranaenses, ocorreram cinco confrontos, com três triunfos do Athletico e dois empates. Já em Belém, o Remo nunca foi derrotado, contudo, também não venceu. As duas partidas disputadas acabaram com resultados iguais. No primeiro turno da Série B deste ano, o Remo abriu o placar com Adailton logo no início da partida, mas não conseguiu segurar a força do time da casa e levou a virada. Os gols da vitória do Athletico-PR foram marcados por Giuliano e Alan Kardec. Atualmente, o Remo tem 45 pontos, ocupa a oitava colocação e briga por uma vaga no G-4 da competição. Já o Athletico-PR é o quarto colocado, com 48 pontos, e vai encarar o Leão Azul motivado pela torcida. Em caso de vitória azulina, a equipe chegará à mesma pontuação do rival e pode encostar de vez na zona de acesso. O confronto entre Leão e Furacão ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. (Estagiário, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51 POLÊMICA Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem' Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR 06.10.25 18h09 Futebol Após duas vitórias seguidas, chances de acesso do Remo ainda são 'tímidas', revela estudo da UFMG A reação tardia comandada por Guto Ferreira já dá resultados, mas pode não ser suficiente para o acesso 06.10.25 17h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51