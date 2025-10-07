Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B

O Remo volta a Belém para enfrentar o Athletico-PR após superar o Operário-PR por 1 a 0 no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, pela 31ª rodada da Segundona.

Para superar a equipe paranaense e engatar a terceira vitória seguida na competição, o Leão Azul terá que quebrar o tabu de nunca ter vencido o Furacão na história. Em todas as competições, foram disputados sete jogos entre as duas equipes, com três vitórias do Athletico-PR e quatro empates.

Na casa dos paranaenses, ocorreram cinco confrontos, com três triunfos do Athletico e dois empates. Já em Belém, o Remo nunca foi derrotado, contudo, também não venceu. As duas partidas disputadas acabaram com resultados iguais.

No primeiro turno da Série B deste ano, o Remo abriu o placar com Adailton logo no início da partida, mas não conseguiu segurar a força do time da casa e levou a virada. Os gols da vitória do Athletico-PR foram marcados por Giuliano e Alan Kardec.

Atualmente, o Remo tem 45 pontos, ocupa a oitava colocação e briga por uma vaga no G-4 da competição. Já o Athletico-PR é o quarto colocado, com 48 pontos, e vai encarar o Leão Azul motivado pela torcida. Em caso de vitória azulina, a equipe chegará à mesma pontuação do rival e pode encostar de vez na zona de acesso.

O confronto entre Leão e Furacão ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

