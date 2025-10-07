Seria o sprint que o Leão ainda não teve?

Apesar da boa campanha, esta é apenas a segunda vez que o Remo consegue duas vitórias seguidas nesta Série B. Quase todos os times do campeonato já tiveram seu sprint: sequência significativa de vitórias. Terá chegado a vez do Leão Azul?

O furor emocional está formado e será bem simbolizado na quinta-feira, com o Baenão lotado e a energia da torcida em alta voltagem. Mas esse clima vai forçar o time azulino a trocar o seu jogo reativo por uma postura agressiva, em alta intensidade, tal como o Atlético Goianiense na vitória (3 x 0) sobre o mesmo Athletico Paranaense que o Remo vai enfrentar. Vejamos como vai funcionar essa sinergia azulina, em noite de fortes emoções no reduto remista.

Papão constrói hoje o seu clima para o Re-Pa

Ao entrar em campo, hoje, em Ribeirão Preto, o Paysandu já terá noção da possibilidade de largar a lanterna nesta rodada. É que antes, às 20 horas, em Manaus, o Amazonas vai enfrentar o Criciúma. O Amazonas tem dois pontos a mais.

Se o Amazonas não pontuar, o Papão poderá mudar de posição caso vença o Botafogo. Depois de ter surpreendido o Criciúma em Santa Catarina, o time bicolor causa qualquer expectativa. Na melhor delas, uma vitória sobre o Botafogo seria importante também pelo efeito motivacional para o Re-Pa, da mesma forma que uma derrota teria impacto emocional negativo para o clássico da próxima terça-feira.

BAIXINHAS

* Diogo Oliveira de volta ao ataque do Paysandu. O artilheiro do time na Série B (seis gols) recuperou-se de lesão muscular e reassume a posição depois de três rodadas do campeonato. Reverson está suspenso e será substituído por Bryan Borges.

* Botafogo e Amazonas são os times mais vazados da Série B. Cada um tomou 46 gols, média de 1,5 por jogo. O Botafogo tem o pior saldo de gols: -21. E o Volta Redonda segue com o ataque menos produtivo. Apenas 19 gols marcados na competição.

* Hoje, Amazonas x Criciúma, Botafogo x Paysandu. Amanhã, Avaí x Volta Redonda, Operário x Athletic. Esses quatro jogos vão dizer muito sobre rebaixamento. A perfeição para os bicolores seria vitória sobre o Botafogo e derrotas do Amazonas, do Volta Redonda e do Athletic. Assim, o Papão sairia da lanterna e ficaria a 4 pontos do tão almejado 16° lugar.

* Nos interesses de Leão e Papão o jogo Amazonas x Criciúma terá um ar de Re-Pa. Ao interessa muito a vitória do Amazonas. Ao Paysandu interessa demais a vitória do Criciúma. O jogo será em Manaus, sob vibrações do Pará e de onde houver azulinos e bicolores.

* Ivan Izzo, técnico interino do Botafogo, hoje, foi goleiro do Paysandu em 1993 e 1995. Fez 15 jogos pelo Papão. Ele está no cargo porque o técnico Allan All foi demitido e o clube ainda não tem o substituto. Allan All já chegou no curso do campeonato para substituir Márcio Zanardi, que agora comanda o Amazonas.

* João Pedro é um atacante inteligente, sim, mas sem força física bastante para os duelos físicos. Por isso, funciona bem na fase de conexão de jogadas, mas deixa a desejar como pivô e como finalizador. Porém, não tem concorrência. A não ser que Pedro Rocha seja testado e dê certo como atacante central.

* Odair Hellman, técnico do Athletico Paranaense, foi campeão da Série C como atleta do Remo em 2005. Como técnico veio a Belém em 2018 pelo Internacional e enfrentou o Leão no Mangueirão. Venceu por 2 x 1, na Copa do Brasil. Agora, pelo Furacão, vai ser no caldeirão do Baenão.