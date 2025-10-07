Capa Jornal Amazônia
'Se precisar jogar, estou preparado', afirma Ygor Vinhas após boa atuação na vitória do Remo

Goleiro azulino entrou no segundo tempo, substituiu Marcelo Rangel e foi decisivo para garantir os três pontos fora de casa.

Iury Costa
fonte

Remo agora se prepara para enfrentar o Athletico-PR no Baenão. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

Peça importante na vitória do Clube do Remo sobre o Operário-PR, por 1 a 0, na última rodada da Série B, o goleiro Ygor Vinhas viveu um dos momentos mais marcantes desde que chegou ao Leão Azul. O camisa 94 entrou no segundo tempo após a lesão de Marcelo Rangel e teve atuação segura, com grandes defesas que ajudaram a segurar o resultado fora de casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Na carreira a gente sempre passa por várias situações, mas numa reta final assim, brigando pelo acesso, é a primeira vez. A gente trabalha sempre para estar preparado. Dessa vez entrei no jogo e fui feliz, pude ajudar a equipe. Não só eu, mas todo o sistema defensivo foi efetivo”, disse o goleiro.

Com a vitória em Ponta Grossa, o Remo chegou à segunda vitória consecutiva na competição e mantém viva a briga pelo acesso. Para a sequência, Ygor Vinhas segue à disposição e pode novamente ser titular, dependendo da recuperação de Marcelo Rangel, que deixou o gramado sentindo dores.

“Sobre ser titular, está indefinido. Vai depender da situação clínica do Marcelo. Ainda não tive nenhuma conversa com a comissão, mas sigo me preparando como todos os outros dias. Se precisar jogar, estou preparado”, afirmou.

Mesmo sem saber se começará jogando, o goleiro destacou a importância de manter o foco e a rotina de treinos, especialmente para quem atua em uma posição de poucas trocas.

“A posição do goleiro é diferente de tudo. A gente tem que se preparar todos os dias como se fosse jogar, porque nunca sabe quando vai surgir a oportunidade. O nosso grupo de goleiros é muito bom, o ambiente é leve, e isso facilita muito a preparação”, comentou Ygor.

Agora, o Remo se prepara para encarar o Athletico-PR, nesta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém. A partida será a primeira de uma sequência de três jogos seguidos em casa e pode colocar o Leão Azul de vez na briga direta pelo G-4.

“Nosso pensamento é jogo a jogo. Sabemos a qualidade do Athletico, mas também conhecemos nossa força diante da torcida. Eu já joguei contra o Remo no Baenão e sei o quanto é difícil. Eles vão sentir essa pressão. Com a torcida ao nosso lado, vamos fazer uma boa atuação para conquistar mais uma vitória”, finalizou o goleiro.

 

série b

remo

esportes

Remo
