Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados

Na reta final de preparação para encarar o Athletico-PR, no Baenão, nesta quinta-feira (9), o Remo divulgou a lista de relacionados para a partida, com o desfalque do zagueiro Reynaldo, que continua fora do time, mas com o retorno de atletas importantes.

Ao todo, foram relacionados 24 jogadores pelo técnico Guto Ferreira. Destaque para o atacante Pedro Rocha, que estava com uma luxação e ficou de fora de três partidas. Artilheiro da Série B com 12 gols, Pedro Rocha passou por testes durante a semana com atletas e também com membros do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e retorna em um momento decisivo na Série B.

Outro que passou por testes e está na lista de relacionados para o jogo é o goleiro Marcelo Rangel. O titular absoluto do gol azulino sofreu com dores na lombar, que o tiraram do segundo tempo da partida contra o Operário-PR. Ele realizou tratamento e finalizou com testes envolvendo a equipe do NASP e também o preparador de goleiros do clube, e vai para o jogo.

Além de Marcelo Rangel e Pedro Rocha, outro que volta a figurar na lista de relacionados é o volante colombiano Cantillo. O jogador teve uma lesão na coxa, que o tirou de vários jogos. A última partida do meio-campista com a camisa do Remo ocorreu no dia 9 de agosto, na vitória remista por 1 a 0, fora de casa.

Veja a lista completa de relacionados do Remo:

Goleiros: Marcelo Rangel, Ygor Vinhas e Léo Lang

Laterais: Sávio, Marcelinho, Pedro Costa e Jorge

Zagueiros: Tassano, Klaus e Kayky Almeida

Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis, Pavani, Nathan Camargo e Pedro Castro

Meias: Cantillo, Diego Hernandez e Nathan

Atacantes: Pedro Rocha, Nico Ferreira, Marrony e João Pedro