Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR Fábio Will 08.10.25 17h34 Remo tenta se aproximar do G4 (Samara Miranda / Remo) Na reta final de preparação para encarar o Athletico-PR, no Baenão, nesta quinta-feira (9), o Remo divulgou a lista de relacionados para a partida, com o desfalque do zagueiro Reynaldo, que continua fora do time, mas com o retorno de atletas importantes. Ao todo, foram relacionados 24 jogadores pelo técnico Guto Ferreira. Destaque para o atacante Pedro Rocha, que estava com uma luxação e ficou de fora de três partidas. Artilheiro da Série B com 12 gols, Pedro Rocha passou por testes durante a semana com atletas e também com membros do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e retorna em um momento decisivo na Série B. VEJA MAIS Odair Hellmann volta a Belém para duelo decisivo entre Remo e Athletico pela Série B Técnico do Furacão retorna a Belém, onde já enfrentou o Leão em 2018, para duelo decisivo no Baenão pela Série B. Torcida do Remo reclama do preço dos ingressos de jogo contra o CAP no Baenão: 'Uma sacanagem' Vários torcedores comentaram nos perfis oficiais do Remo reclamando do valor de R$120, aplicado pelo clube para a partida contra o Athletico-PR Outro que passou por testes e está na lista de relacionados para o jogo é o goleiro Marcelo Rangel. O titular absoluto do gol azulino sofreu com dores na lombar, que o tiraram do segundo tempo da partida contra o Operário-PR. Ele realizou tratamento e finalizou com testes envolvendo a equipe do NASP e também o preparador de goleiros do clube, e vai para o jogo. Além de Marcelo Rangel e Pedro Rocha, outro que volta a figurar na lista de relacionados é o volante colombiano Cantillo. O jogador teve uma lesão na coxa, que o tirou de vários jogos. A última partida do meio-campista com a camisa do Remo ocorreu no dia 9 de agosto, na vitória remista por 1 a 0, fora de casa. Veja a lista completa de relacionados do Remo: Goleiros: Marcelo Rangel, Ygor Vinhas e Léo Lang Laterais: Sávio, Marcelinho, Pedro Costa e Jorge Zagueiros: Tassano, Klaus e Kayky Almeida Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis, Pavani, Nathan Camargo e Pedro Castro Meias: Cantillo, Diego Hernandez e Nathan Atacantes: Pedro Rocha, Nico Ferreira, Marrony e João Pedro