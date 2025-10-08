Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números

Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4

O Liberal
fonte

CAP é o atual 4º colocado na Série B (José Tramontin/athletico.com.br)

O Remo terá pela frente o Athletico-PR, em Belém, nesta quinta-feira (9), em uma partida decisiva para as pretensões azulinas na Série B. O Furacão é o primeiro clube do G4 e o Remo, em caso de vitória, pode igualar em pontos com o CAP. Mas o Leão Azul não terá tarefa fácil, já que o Athletico é o segundo melhor visitante da Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A equipe rubro-negra ocupa a segunda posição em aproveitamento de pontos na Série B, somente atrás do rival Coritiba-PR. Fora de casa, o Athletico tem sete vitórias, dois empates e seis derrotas. Além disso, o Furacão é o time que mais pontuou nas 11 rodadas do 2º turno, conquistando 23 dos 33 pontos que disputou na segunda metade do campeonato.

VEJA MAIS

image Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados
Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR

image Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência'
O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo

image Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados
Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR

Mas, diferente do Remo, que vem de duas vitórias consecutivas, o CAP chega a Belém com uma derrota na bagagem. O clube rubro-negro foi derrotado pelo Atlético-GO pelo placar de 3 a 0, fora de casa. Uma segunda derrota consecutiva pode fazer com que o Furacão perca força e times o ultrapassem nessa reta final.

Outro fator que pode ajudar o Remo nessa partida é a torcida. A expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos para o confronto diante do CAP. O Fenômeno Azul promete uma grande festa para o Leão nessa partida. O clube busca sua primeira vitória no Baenão nesta temporada. Foram dois jogos ao longo do ano: um empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, pela segunda fase da Copa Verde — em que o Leão foi eliminado nos pênaltis —, e uma derrota para o Atlético-GO, por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Remo x Athletico se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém, pela 31ª rodada do Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

athletico-pr

remo x athletico-pr

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números

Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4

08.10.25 19h37

ALTO ASTRAL

Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência'

O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo

08.10.25 19h26

PARA COLAR NO G4!

Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados

Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR

08.10.25 17h34

Futebol

Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro

A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição.

08.10.25 16h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TÁ CHEGANDO A HORA...

Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo

08.10.25 0h00

Futebol

André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu

Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública

08.10.25 7h00

Futebol

CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo'

Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona

08.10.25 12h38

TÁ MAL!

Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto

O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante

07.10.25 23h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda