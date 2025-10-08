Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 O Liberal 08.10.25 19h37 CAP é o atual 4º colocado na Série B (José Tramontin/athletico.com.br) O Remo terá pela frente o Athletico-PR, em Belém, nesta quinta-feira (9), em uma partida decisiva para as pretensões azulinas na Série B. O Furacão é o primeiro clube do G4 e o Remo, em caso de vitória, pode igualar em pontos com o CAP. Mas o Leão Azul não terá tarefa fácil, já que o Athletico é o segundo melhor visitante da Segundona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe rubro-negra ocupa a segunda posição em aproveitamento de pontos na Série B, somente atrás do rival Coritiba-PR. Fora de casa, o Athletico tem sete vitórias, dois empates e seis derrotas. Além disso, o Furacão é o time que mais pontuou nas 11 rodadas do 2º turno, conquistando 23 dos 33 pontos que disputou na segunda metade do campeonato.

Mas, diferente do Remo, que vem de duas vitórias consecutivas, o CAP chega a Belém com uma derrota na bagagem. O clube rubro-negro foi derrotado pelo Atlético-GO pelo placar de 3 a 0, fora de casa. Uma segunda derrota consecutiva pode fazer com que o Furacão perca força e times o ultrapassem nessa reta final. Outro fator que pode ajudar o Remo nessa partida é a torcida. A expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos para o confronto diante do CAP. O Fenômeno Azul promete uma grande festa para o Leão nessa partida. O clube busca sua primeira vitória no Baenão nesta temporada. Foram dois jogos ao longo do ano: um empate em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, pela segunda fase da Copa Verde — em que o Leão foi eliminado nos pênaltis —, e uma derrota para o Atlético-GO, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Remo x Athletico se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h35, no Baenão, em Belém, pela 31ª rodada do Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. 