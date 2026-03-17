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Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil

Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões

O Liberal
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O Papão avançou na Copa do Brasil após derrotar a Portuguesa-RJ. (Wagner Santana / O Liberal)

Campeão paraense de 2026, o Paysandu volta a campo nesta terça-feira (17) para um confronto decisivo na Copa do Brasil. O Papão enfrenta a Portuguesa às 21h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, em jogo único que vale vaga na quinta fase da competição e uma premiação de R$ 2 milhões.

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O duelo também marca o reencontro entre os clubes após quase duas décadas. A última vez que Paysandu e Portuguesa se enfrentaram foi em 2006, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Lusa venceu por 3 a 1 na Curuzu, em Belém. No primeiro turno daquele mesmo campeonato, porém, o time bicolor havia goleado os paulistas por 6 a 2 no Canindé.

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No histórico do confronto, o equilíbrio aparece nos números. As equipes já se enfrentaram 11 vezes em partidas oficiais, com cinco vitórias da Portuguesa, duas do Paysandu e quatro empates. O primeiro duelo ocorreu ainda em 1946, em Belém, quando o Papão venceu um amistoso por 2 a 1.

O time bicolor chega embalado para o desafio. Além do título do Campeonato Paraense conquistado recentemente sobre o Clube do Remo, o Paysandu soma seis partidas de invencibilidade na temporada. Na fase anterior da Copa do Brasil, a equipe eliminou a Portuguesa-RJ ao vencer por 3 a 1, na Curuzu.

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Para este desafio, o Papão relacionou 20 atletas, que serão organizados entre titulares e reservas pelo técnico Júnior Rocha. O elenco tem algumas ausências, entre eles Bonifazi e Thaylon, estes lesionados. O meia Lucas Cardoso está em fase final de recuperação, mas segue de fora dos jogos oficiais.

Do outro lado, a Portuguesa chega confiante após campanha consistente no Campeonato Paulista. A equipe avançou até as quartas de final do estadual e acabou eliminada pelo Corinthians apenas na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1 na Neo Química Arena.

Agora, no reencontro entre dois clubes tradicionais do futebol brasileiro, o Paysandu tenta aproveitar o bom momento para seguir vivo na Copa do Brasil e avançar para mais uma fase da competição nacional.

Ficha Técnica

Data: 17/03/2026
Hora: 21h30
Local: Estádio Canindé
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Tiego Henrique dos Santos Braga (GO)
Quarto Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP) 

Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Biazus e Caio Roque (Gustavo Salomão); Hudson, Dênis e Portuga; Igor Torres, Renê e Maceió.
Técnico: Fábio Matias

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã, Ítalo e Kleiton Pego
Técnico: Junior Rocha

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