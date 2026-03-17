Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões O Liberal 17.03.26 7h30 O Papão avançou na Copa do Brasil após derrotar a Portuguesa-RJ. (Wagner Santana / O Liberal) Campeão paraense de 2026, o Paysandu volta a campo nesta terça-feira (17) para um confronto decisivo na Copa do Brasil. O Papão enfrenta a Portuguesa às 21h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, em jogo único que vale vaga na quinta fase da competição e uma premiação de R$ 2 milhões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O duelo também marca o reencontro entre os clubes após quase duas décadas. A última vez que Paysandu e Portuguesa se enfrentaram foi em 2006, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Lusa venceu por 3 a 1 na Curuzu, em Belém. No primeiro turno daquele mesmo campeonato, porém, o time bicolor havia goleado os paulistas por 6 a 2 no Canindé. LANCE A LANCE: ACOMPANHE AQUI A PARTIR DAS 21 HORAS No histórico do confronto, o equilíbrio aparece nos números. As equipes já se enfrentaram 11 vezes em partidas oficiais, com cinco vitórias da Portuguesa, duas do Paysandu e quatro empates. O primeiro duelo ocorreu ainda em 1946, em Belém, quando o Papão venceu um amistoso por 2 a 1. O time bicolor chega embalado para o desafio. Além do título do Campeonato Paraense conquistado recentemente sobre o Clube do Remo, o Paysandu soma seis partidas de invencibilidade na temporada. Na fase anterior da Copa do Brasil, a equipe eliminou a Portuguesa-RJ ao vencer por 3 a 1, na Curuzu. VEJA MAIS Caio Mello projeta duelo com a Portuguesa-SP e vê grande teste para o Paysandu na Copa do Brasil Embalado por seis jogos de invencibilidade, Papão encara a Lusa no Canindé buscando avançar mais uma fase na Copa do Brasil Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação Para este desafio, o Papão relacionou 20 atletas, que serão organizados entre titulares e reservas pelo técnico Júnior Rocha. O elenco tem algumas ausências, entre eles Bonifazi e Thaylon, estes lesionados. O meia Lucas Cardoso está em fase final de recuperação, mas segue de fora dos jogos oficiais. Do outro lado, a Portuguesa chega confiante após campanha consistente no Campeonato Paulista. A equipe avançou até as quartas de final do estadual e acabou eliminada pelo Corinthians apenas na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1 na Neo Química Arena. Agora, no reencontro entre dois clubes tradicionais do futebol brasileiro, o Paysandu tenta aproveitar o bom momento para seguir vivo na Copa do Brasil e avançar para mais uma fase da competição nacional. Ficha Técnica Data: 17/03/2026 Hora: 21h30 Local: Estádio Canindé Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Tiego Henrique dos Santos Braga (GO) Quarto Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP) Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Biazus e Caio Roque (Gustavo Salomão); Hudson, Dênis e Portuga; Igor Torres, Renê e Maceió. Técnico: Fábio Matias Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kauã, Ítalo e Kleiton Pego Técnico: Junior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 portuguesa x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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