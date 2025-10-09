Athletic-MG vence, e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo O Liberal 09.10.25 9h17 Clube bicolor ainda sonha em se livrar do rebaixamento, mas cenário é delicado (Igor Mota / O Liberal) A situação do Paysandu está cada vez mais complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Papão viu a distância para deixar o Z-4 aumentar após o triunfo do Athletic-MG sobre o Operário-PR. Agora, o Bicola fecha a 31ª rodada com uma diferença de 10 pontos entre a 20ª posição e a 16ª. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na terça-feira (7), o Paysandu perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-SP, o que aumentou o drama bicolor na competição. Após a vitória por 4 a 2 sobre o Criciúma-SC, havia a expectativa de que o time pudesse reagir, mas isso não aconteceu. Assim, a equipe soma 26 pontos e segue em último lugar. O primeiro colocado fora da zona de rebaixamento possui 36 pontos, ou seja, 10 a mais que o Papão - antes, a diferença era de sete. A Ferroviária-SP caiu para a 16ª colocação após a vitória do Athletic-MG sobre o Operário-PR. A equipe mineira venceu por 4 a 1, igualou a pontuação da Locomotiva, mas subiu para o 15º lugar pelo número superior de vitórias. VEJA MAIS Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros Paysandu inicia venda de ingressos para o Re-Pa com promoções até sexta-feira (10) Torcida bicolor poderá garantir entradas a partir de R$ 20 para o clássico contra o Remo, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. A Ferroviária ainda joga nesta rodada, contra a Chapecoense-SC, e pode superar o Athletic. Além dessas duas equipes, o Papão briga diretamente contra o Volta Redonda-RJ, vice-lanterna, e o Amazonas-AM - ambos com 31 pontos -, além do Botafogo-SP, que tem 32 e está em 17º. Na próxima rodada, o Paysandu terá um jogo duríssimo contra o Remo, que ainda sonha com o acesso. O time bicolor precisa da vitória, caso contrário, o retorno à Série C ficará ainda mais próximo. Cenário Com o fim da 31ª rodada, restarão apenas sete jogos para o término do campeonato, ou seja, 21 pontos em disputa. O Paysandu pode chegar a 47 pontos se vencer todas as partidas restantes. Já para alcançar os 45 - pontuação geralmente considerada suficiente para escapar do rebaixamento -, a equipe precisará conquistar seis vitórias e um empate. Em caso de nova derrota, a pontuação máxima será de 44. 