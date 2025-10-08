Capa Jornal Amazônia
Paysandu inicia venda de ingressos para o Re-Pa com promoções até sexta-feira (10)

Torcida bicolor poderá garantir entradas a partir de R$ 20 para o clássico contra o Remo, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão.

Iury Costa
fonte

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h. (Wagner Santana / O Liberal)

O Paysandu iniciou nesta quarta-feira (8) a venda de ingressos para o clássico Re-Pa diante do Clube do Remo, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na próxima terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Na compra de duas arquibancadas até sexta-feira (10), cada ingresso sai por R$ 20. Já as cadeiras podem ser adquiridas por R$ 40, também no modelo promocional. Após essa data, os valores sobem para R$ 25 (arquibancada dupla) e R$ 50 (cadeira dupla).

Confira os principais preços disponíveis:

  • Arquibancada promocional dupla: R$ 20 (até 10/10)
  • Arquibancada individual: R$ 50 (até 10/10) / R$ 60 (após 10/10)
  • Cadeira promocional dupla: R$ 40 (até 10/10)
  • Cadeira individual: R$ 100 (até 10/10) / R$ 120 (após 10/10)
  • Meia e sócio proprietário: R$ 25 (arquibancada) / R$ 50 (cadeira)

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Lobo Curuzu, Sede Social e Castanhal (9h às 18h), e também nas lojas dos shoppings Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira (10h às 22h).

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h, três horas e meia antes do início da partida.

  • Arquibancada e cadeiras: Portões B1, B2 e B3
  • Sócio-torcedor Payxão Prime: Portão B4
  • Cortesias e gratuidades: Portões B1, B2 e B3

Jogo decisivo para o Papão

Lanterna da Série B com 26 pontos, o Paysandu precisa reagir para manter viva a esperança de escapar do rebaixamento. O clube ainda tem sete jogos restantes e precisa conquistar pelo menos 18 dos 21 pontos em disputa para alcançar os 45 pontos, marca considerada o limite de segurança para a permanência na competição.

 

