Paysandu inicia venda de ingressos para o Re-Pa com promoções até sexta-feira (10) Torcida bicolor poderá garantir entradas a partir de R$ 20 para o clássico contra o Remo, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. Iury Costa 08.10.25 17h33 Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h. (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu iniciou nesta quarta-feira (8) a venda de ingressos para o clássico Re-Pa diante do Clube do Remo, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na próxima terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. Na compra de duas arquibancadas até sexta-feira (10), cada ingresso sai por R$ 20. Já as cadeiras podem ser adquiridas por R$ 40, também no modelo promocional. Após essa data, os valores sobem para R$ 25 (arquibancada dupla) e R$ 50 (cadeira dupla). Confira os principais preços disponíveis: Arquibancada promocional dupla: R$ 20 (até 10/10) Arquibancada individual: R$ 50 (até 10/10) / R$ 60 (após 10/10) Cadeira promocional dupla: R$ 40 (até 10/10) Cadeira individual: R$ 100 (até 10/10) / R$ 120 (após 10/10) Meia e sócio proprietário: R$ 25 (arquibancada) / R$ 50 (cadeira) Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Lobo Curuzu, Sede Social e Castanhal (9h às 18h), e também nas lojas dos shoppings Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira (10h às 22h). Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h, três horas e meia antes do início da partida. Arquibancada e cadeiras: Portões B1, B2 e B3 Sócio-torcedor Payxão Prime: Portão B4 Cortesias e gratuidades: Portões B1, B2 e B3 Jogo decisivo para o Papão Lanterna da Série B com 26 pontos, o Paysandu precisa reagir para manter viva a esperança de escapar do rebaixamento. O clube ainda tem sete jogos restantes e precisa conquistar pelo menos 18 dos 21 pontos em disputa para alcançar os 45 pontos, marca considerada o limite de segurança para a permanência na competição.