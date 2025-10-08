Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo

Após ter sido derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0 na terça-feira (7), o Paysandu volta a Belém para o próximo confronto, que será contra o Remo. Para a partida, o técnico Márcio Fernandes pode não contar com Maurício Garcez, que saiu lesionado na última rodada. O atleta ainda vai passar por avaliações médicas, e a evolução do tratamento dirá se o atacante estará apto ou não para o clássico.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O lance que tirou o atleta da partida contra o Botafogo-SP aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando o jogador sentiu a perna, caiu no campo e pediu para ser substituído. Garcez é líder de participações em gols na Série B, com oito, e vice-artilheiro do time na competição, com cinco gols marcados.

VEJA MAIS

Durante a coletiva, o técnico Márcio Fernandes falou que perder jogadores tem sido um agravante para o desempenho do time nas partidas.

“Quando a gente perde alguns jogadores, a reposição não tem sido da mesma forma e isso tem nos atrapalhado. Quando a gente consegue manter o mesmo ritmo do time que inicia, a gente tem bons resultados como tivemos lá em Criciúma”, disse o treinador.

A derrota para o Botafogo-SP afundou o Paysandu na lanterna da Série B, com 26 pontos, a sete do Athletic, o primeiro time fora da zona do rebaixamento — diferença que ainda pode aumentar, já que o clube mineiro entra em campo nesta quarta-feira. Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o time paraense precisará de uma sequência quase perfeita para evitar a queda.

A próxima partida do Papão será na terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, diante do seu maior rival, o Remo, em um Re-Pa que pode definir de vez o futuro bicolor na competição.

(Estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)