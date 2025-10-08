Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Com apenas 26 pontos em 31 rodadas, o Paysandu vive um dos momentos mais difíceis de sua história recente e está virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o rebaixamento ainda não seja matematicamente confirmado, o cenário é considerado praticamente irreversível.

Para evitar a queda, o time bicolor precisa de uma arrancada quase impossível. O Papão precisa vencer pelo menos seis dos sete jogos restantes e ainda empatar outro, alcançando assim os 45 pontos — o “número mágico” que costuma garantir a permanência na Série B.

VEJA MAIS

No entanto, com apenas cinco vitórias em 31 partidas disputadas, o Papão aparece como o lanterna inquestionável da competição, o que torna a missão de escapar do rebaixamento praticamente inviável.

Remo vai afundar o Paysandu de vez?

O próximo desafio do Paysandu será justamente o clássico Re x Pa, na próxima terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida, válida pela 32ª rodada, parece ter apenas um objetivo para os bicolores: atrapalhar a caminhada do Clube do Remo rumo à Série A, divisão que o Leão Azul não disputa desde 1993.

Uma vitória no clássico serviria mais como alento do que como mudança concreta na tabela. Mesmo com um resultado positivo, o time seguiria na lanterna e dependendo de uma combinação improvável de vitórias consecutivas e tropeços de praticamente todos os concorrentes diretos. Um empate também não resolve coisa alguma para o clube presidido por Roger Aguilera.

Já se o Paysandu perder o confronto, seguirá estacionado nos 26 pontos, mas ainda não estará matematicamente rebaixado. O Lobo está a 7 pontos (por enquanto, no início desta rodada) do primeiro clube fora da zona de rebaixamento (o Athletic-MG, com 33 pontos) e a 10 do América-MG e Ferroviária, ambas com 36 pontos.

Quando cai?

Caso o Papão mantenha essa sequência e a distância de mais de 9 pontos (isto é, ao menos 3 rodadas), o rebaixamento pode ocorrer até mesmo na 35ª rodada, 31 de outubro (Dia das Bruxas...), contra o Atlético-GO, em Goiânia.

E você, internauta? Em meio a essa crise bicolor, o que acredita que vai ocorrer no Re x Pa?