Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo

O Liberal

Com apenas 26 pontos em 31 rodadas, o Paysandu vive um dos momentos mais difíceis de sua história recente e está virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o rebaixamento ainda não seja matematicamente confirmado, o cenário é considerado praticamente irreversível.

Para evitar a queda, o time bicolor precisa de uma arrancada quase impossível. O Papão precisa vencer pelo menos seis dos sete jogos restantes e ainda empatar outro, alcançando assim os 45 pontos — o “número mágico” que costuma garantir a permanência na Série B.

VEJA MAIS

image Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto
O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante

image Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir
Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona

image Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'
Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital

No entanto, com apenas cinco vitórias em 31 partidas disputadas, o Papão aparece como o lanterna inquestionável da competição, o que torna a missão de escapar do rebaixamento praticamente inviável.

Remo vai afundar o Paysandu de vez?

O próximo desafio do Paysandu será justamente o clássico Re x Pa, na próxima terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida, válida pela 32ª rodada, parece ter apenas um objetivo para os bicolores: atrapalhar a caminhada do Clube do Remo rumo à Série A, divisão que o Leão Azul não disputa desde 1993.

Uma vitória no clássico serviria mais como alento do que como mudança concreta na tabela. Mesmo com um resultado positivo, o time seguiria na lanterna e dependendo de uma combinação improvável de vitórias consecutivas e tropeços de praticamente todos os concorrentes diretos. Um empate também não resolve coisa alguma para o clube presidido por Roger Aguilera.

Já se o Paysandu perder o confronto, seguirá estacionado nos 26 pontos, mas ainda não estará matematicamente rebaixado. O Lobo está a 7 pontos (por enquanto, no início desta rodada) do primeiro clube fora da zona de rebaixamento (o Athletic-MG, com 33 pontos) e a 10 do América-MG e Ferroviária, ambas com 36 pontos.

Quando cai?

Caso o Papão mantenha essa sequência e a distância de mais de 9 pontos (isto é, ao menos 3 rodadas), o rebaixamento pode ocorrer até mesmo na 35ª rodada, 31 de outubro (Dia das Bruxas...), contra o Atlético-GO, em Goiânia.

E você, internauta? Em meio a essa crise bicolor, o que acredita que vai ocorrer no Re x Pa?

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

TÁ CHEGANDO A HORA...

Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo

08.10.25 0h00

TÁ MAL!

Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto

O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante

07.10.25 23h35

LOBO PRONTO

Com Diogo Oliveira de volta, Paysandu está escalado para enfrentar o Botafogo; confira

Lanterna da competição, o Papão busca uma vitória que pode tirar o time da última posição e reacender as esperanças de permanência na Série B

07.10.25 20h38

DENUNCIAS

Paysandu publica nota de solidariedade à família Couceiro após denúncia de ex-diretor

Clube repudiou as acusações feitas por Fred Carvalho e afirmou colaborar com medidas judiciais cabíveis.

07.10.25 17h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TÁ CHEGANDO A HORA...

Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada?

Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo

08.10.25 0h00

TÁ MAL!

Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto

O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante

07.10.25 23h35

EITA!

Flamengo não deixa a Libra 'de jeito nenhum' e banca nova distribuição de receitas de TV

Os demais integrantes do grupo cobram pela manutenção do acordo prévio

07.10.25 23h09

SERÁ QUE CONSEGUE?

Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir

Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona

05.10.25 9h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda