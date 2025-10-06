Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'

O goleiro Thiago Coelho disputa a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Caxias. Apesar de boa campanha na primeira fase do campeonato, sendo o líder geral da competição, o clube do Rio Grande do Sul já não depende só de si para conquistar o acesso à Série B do ano que vem.

Durante a última partida do time grená pelo quadrangular final, o ex-goleiro de Remo e Paysandu fez boa atuação, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, no interior paulista. Durante a partida, o goleiro fez, pelo menos, quatro defesas que não deixaram o adversário ficar confortável no placar.

Ainda que esteja na lanterna do quadrangular da Série C, o Caxias ainda tem possibilidades de alcançar o acesso. Tudo isso por causa de Thiago Coelho, que garantiu que o prejuízo não fosse maior em relação ao saldo de gol. O elenco conta ainda com outro Thiago que passou pela dupla Re - Pa: o lateral Thiago Ennes.

Após o jogo, o arqueiro concedeu entrevista e desabafou: "Nesse momento, é difícil achar palavras e explicações. Na derrota é difícil falar, sempre é difícil. Nosso grupo é um grupo de homens. A gente nunca deixou de lutar, às vezes o resultado não vem, nós lutamos. Procurei ajudar da melhor maneira possível. Pedir perdão pra torcida, porque eles vieram pra nos apoiar, sempre nos apoiaram, e é isso, agora é levantar a cabeça, dar sequência, terminar com dignidade o campeonato".

Ainda refletindo sobre a partida e as chances na competição, Thiago completou: "Toda derrota tem um peso. Eu acho que jogamos bem no segundo tempo, mas é isso, não criamos pra fazer o gol. Os números falam tudo, o primeiro tempo eles mereceram a vitória, segundo tempo tivemos chance de fazer gol, mas é isso, o futebol é resultado, às vezes a gente joga bem e não ganha, às vezes joga mal e ganha. Então não tem muito o que explicar. Agora é dar sequência e terminar com dignidade".

Como foi a passagem de Thiago Coelho pelo Remo?

O goleiro Thiago Coelho chegou ao futebol paraense quando o Remo o contratou em 2019. Ele foi contratado junto Vila Operária Clube Esporte Mariano, também conhecido como VOCEM, da cidade de Assis, no interior paulista.

No Leão Azul, ele conquistou o Campeonato Paraense em 2019, acesso à Série B em 2020 e a Copa Verde em 2021.

Na época, Thiago tinha 24 anos e estava sendo preparado para ser o sucessor do ídolo azulino, Vinícius. Com boas atuações, inclusive na Série B de 2021, o goleiro chamou a atenção de alguns times. Dentre eles, o rival Paysandu.

Como foi a passagem de Thiago Coelho pelo Paysandu?

Em busca de um goleiro que trouxesse segurança e estabilidade para a defesa, Thiago Coelho foi contratado para disputar a temporada de 2022 pelo Lobo. O arqueiro atravessou a Almirante na expectativa de ser tornar peça fundamental da equipe. Só que o planejado acabou não acontecendo.

Com atuações irregulares, chegou a ser apontado por parte da torcida como um dos responsáveis pela má campanha do papão na Série C de 2022, figurando na lanterna do quadrangular decisivo. Neste mesmo ano, foi campeão da Copa Verde. Na temporada seguinte, conquistou o acesso à Série B com o Paysandu, ainda que disputasse posição com Matheus Nogueira, que ainda segue no clube.

Já na temporada de 2024, o goleiro já não estava nos planos do Paysandu e seguiu carreira fora do futebol paraense.

Antes líder, agora lanterna

Na atual temporada, foram 23 jogos pelo Caxias. Na Série C de 2025, a equipe já sofreu 24 gols e está na lanterna do Grupo A. A última partida será contra o Floresta, no próximo sábado (11), às 17h, no Estádio Francisco Stédile (Centenário).

Para conquistar o acesso, o time grená tem que vencer o seu confronto e torcer para que o São Bernardo vença o Londrina, além de ficar de olho no saldo de gols.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)