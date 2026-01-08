Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Mirassol x Sport Recife disputam hoje, quinta-feira (08/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Sport Recife ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Mirassol registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Forte-ES e outra de 1 a 0 contra o Linense.

Já o Sport passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Linense e um empate de 1 a 1 com o Forte-ES.

VEJA MAIS

Mirassol x Sport Recife: prováveis escalações

Mirassol: Sem informações.

Sport: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Sport Recife

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP)

Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 20h30