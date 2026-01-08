Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 08.01.26 20h30 Na última rodada, o Grêmio goleou o Galvez e o Votuporanguense goleou o Falcon (Angelo Pieretti/ Grêmio FBPA) Votuporanguense x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (08/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Plínio Marin, em Votuporanga (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Votuporanguense x Grêmio ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Grêmio já registrou uma vitória de 3 a 0 sobre o Falcon e outra de 7 a 0 contra o Galvez. Já o Votuporanguense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Galvez e outra de 3 a 0 contra o Falcon. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Votuporanguense x Grêmio: prováveis escalações Votuporanguense: Felipe; Yago Martins, Dionísio, João Guilherme e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Dudu; Glauco, Thalysson e Milani. Técnico: Marcos Vinícius Viola. Grêmio: João Victor; Vitor Ramon, Nathan, David Brendo e Zortéa; Pedro Gabriel, Adrielson e Artur Júnior; João Borne, Jeferson e Fellipe Magalhães. Técnico: Fernando Garcia. FICHA TÉCNICA Votuporanguense x Grêmio Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Doutor Plínio Marin, em Votuporanga (SP) Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio Votuporanguense Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10