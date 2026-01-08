Capa Jornal Amazônia
Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, o Grêmio goleou o Galvez e o Votuporanguense goleou o Falcon (Angelo Pieretti/ Grêmio FBPA)

Votuporanguense x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (08/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Plínio Marin, em Votuporanga (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Votuporanguense x Grêmio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Grêmio já registrou uma vitória de 3 a 0 sobre o Falcon e outra de 7 a 0 contra o Galvez.

Já o Votuporanguense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Galvez e outra de 3 a 0 contra o Falcon.

Votuporanguense x Grêmio: prováveis escalações

Votuporanguense: Felipe; Yago Martins, Dionísio, João Guilherme e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Dudu; Glauco, Thalysson e Milani. Técnico: Marcos Vinícius Viola.

Grêmio: João Victor; Vitor Ramon, Nathan, David Brendo e Zortéa; Pedro Gabriel, Adrielson e Artur Júnior; João Borne, Jeferson e Fellipe Magalhães. Técnico: Fernando Garcia.

FICHA TÉCNICA
Votuporanguense x Grêmio
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Estádio Doutor Plínio Marin, em Votuporanga (SP)
Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 21h30

