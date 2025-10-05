Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir

O Náutico chega à última rodada do quadrangular da Série C com reais chances de conquistar o acesso à Série B. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o time pernambucano ocupa a lanterna do Grupo C da Série C, com 5 pontos, atrás de Ponte Preta (10), Guarani (7) e Brusque (6). Mesmo em desvantagem, o Timbu ainda pode alcançar a classificação se vencer e contar com uma combinação favorável de resultados.

O cenário da classificação

A Ponte Preta já garantiu matematicamente o retorno à Série B. A disputa pela segunda vaga, portanto, envolve Guarani, Brusque e Náutico. O time alvirrubro enfrenta o Brusque, nos Aflitos, e precisa obrigatoriamente vencer para chegar a 8 pontos. Ao mesmo tempo, torce por derrota do Guarani diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Na primeira rodada, a Ponte venceu o Bugre nos domínios do rival, isto é, no Brinco de Ouro da Princesa, o que a torna favorita para vencer novamente ou empatar, colaborando com o Timbu de Recife.

O que o Náutico precisa

Para o Náutico subir, dois resultados devem ocorrer simultaneamente: vitória sobre o Brusque e derrota do Guarani para a Ponte Preta. Nesse cenário, a equipe de Hélio dos Anjos terminaria a fase com 8 pontos, superando os adversários no saldo de gols — critério que seria decisivo para definir o segundo classificado do grupo. Um empate do Guarani e uma vitória do Náutico também manteriam o Timbu na disputa, mas dependeriam de uma diferença expressiva no saldo.

Curiosamente, um empate entre Ponte Preta e Guarani não seria o pior resultado possível para o Náutico. Se vencer o Brusque e o Guarani empatar, o Timbu igualaria a pontuação do Bugre e ultrapassaria a equipe no saldo de gols. A missão é difícil, mas não impossível — o que mantém viva a esperança dos torcedores alvirrubros.

Rodada decisiva promete emoção

Os jogos acontecem simultaneamente: Ponte Preta x Guarani no Moisés Lucarelli, e Náutico x Brusque nos Aflitos. O Timbu contará com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio em busca de um “milagre alvirrubro”.