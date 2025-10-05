Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir

Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona

O Liberal
fonte

A combinação de resultados necessária não parece tão difícil e o time ainda depende, em parte, apenas de si para voltar à Série B. (Imagem: Reprodução/ Instagram @helio_dos_anjos)

O Náutico chega à última rodada do quadrangular da Série C com reais chances de conquistar o acesso à Série B. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o time pernambucano ocupa a lanterna do Grupo C da Série C, com 5 pontos, atrás de Ponte Preta (10), Guarani (7) e Brusque (6). Mesmo em desvantagem, o Timbu ainda pode alcançar a classificação se vencer e contar com uma combinação favorável de resultados.

O cenário da classificação

A Ponte Preta já garantiu matematicamente o retorno à Série B. A disputa pela segunda vaga, portanto, envolve Guarani, Brusque e Náutico. O time alvirrubro enfrenta o Brusque, nos Aflitos, e precisa obrigatoriamente vencer para chegar a 8 pontos. Ao mesmo tempo, torce por derrota do Guarani diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

VEJA MAIS

image Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B
Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

image Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem'
O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC

image Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?
Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

Na primeira rodada, a Ponte venceu o Bugre nos domínios do rival, isto é, no Brinco de Ouro da Princesa, o que a torna favorita para vencer novamente ou empatar, colaborando com o Timbu de Recife.

O que o Náutico precisa

Para o Náutico subir, dois resultados devem ocorrer simultaneamente: vitória sobre o Brusque e derrota do Guarani para a Ponte Preta. Nesse cenário, a equipe de Hélio dos Anjos terminaria a fase com 8 pontos, superando os adversários no saldo de gols — critério que seria decisivo para definir o segundo classificado do grupo. Um empate do Guarani e uma vitória do Náutico também manteriam o Timbu na disputa, mas dependeriam de uma diferença expressiva no saldo.

Curiosamente, um empate entre Ponte Preta e Guarani não seria o pior resultado possível para o Náutico. Se vencer o Brusque e o Guarani empatar, o Timbu igualaria a pontuação do Bugre e ultrapassaria a equipe no saldo de gols. A missão é difícil, mas não impossível — o que mantém viva a esperança dos torcedores alvirrubros.

Rodada decisiva promete emoção

Os jogos acontecem simultaneamente: Ponte Preta x Guarani no Moisés Lucarelli, e Náutico x Brusque nos Aflitos. O Timbu contará com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio em busca de um “milagre alvirrubro”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

05.10.25 8h00

Futebol

Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4

Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

05.10.25 7h00

FUTEBOL

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

03.10.25 19h53

SÉRIE B

Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B

Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém.

03.10.25 17h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

05.10.25 7h00

SERÁ QUE CONSEGUE?

Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir

Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona

05.10.25 9h49

CAMPEÃO

Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC

Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário.

05.10.25 8h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda