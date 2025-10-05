Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona O Liberal 05.10.25 9h49 A combinação de resultados necessária não parece tão difícil e o time ainda depende, em parte, apenas de si para voltar à Série B. (Imagem: Reprodução/ Instagram @helio_dos_anjos) O Náutico chega à última rodada do quadrangular da Série C com reais chances de conquistar o acesso à Série B. Sob o comando de Hélio dos Anjos, o time pernambucano ocupa a lanterna do Grupo C da Série C, com 5 pontos, atrás de Ponte Preta (10), Guarani (7) e Brusque (6). Mesmo em desvantagem, o Timbu ainda pode alcançar a classificação se vencer e contar com uma combinação favorável de resultados. O cenário da classificação A Ponte Preta já garantiu matematicamente o retorno à Série B. A disputa pela segunda vaga, portanto, envolve Guarani, Brusque e Náutico. O time alvirrubro enfrenta o Brusque, nos Aflitos, e precisa obrigatoriamente vencer para chegar a 8 pontos. Ao mesmo tempo, torce por derrota do Guarani diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. VEJA MAIS Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. Na primeira rodada, a Ponte venceu o Bugre nos domínios do rival, isto é, no Brinco de Ouro da Princesa, o que a torna favorita para vencer novamente ou empatar, colaborando com o Timbu de Recife. O que o Náutico precisa Para o Náutico subir, dois resultados devem ocorrer simultaneamente: vitória sobre o Brusque e derrota do Guarani para a Ponte Preta. Nesse cenário, a equipe de Hélio dos Anjos terminaria a fase com 8 pontos, superando os adversários no saldo de gols — critério que seria decisivo para definir o segundo classificado do grupo. Um empate do Guarani e uma vitória do Náutico também manteriam o Timbu na disputa, mas dependeriam de uma diferença expressiva no saldo. Curiosamente, um empate entre Ponte Preta e Guarani não seria o pior resultado possível para o Náutico. Se vencer o Brusque e o Guarani empatar, o Timbu igualaria a pontuação do Bugre e ultrapassaria a equipe no saldo de gols. A missão é difícil, mas não impossível — o que mantém viva a esperança dos torcedores alvirrubros. Rodada decisiva promete emoção Os jogos acontecem simultaneamente: Ponte Preta x Guarani no Moisés Lucarelli, e Náutico x Brusque nos Aflitos. O Timbu contará com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio em busca de um “milagre alvirrubro”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: 'Encaixa com o elenco' Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 