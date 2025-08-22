Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC Luiz Guillherme Ramos 22.08.25 17h42 Hélio dos Anjos já treinou o Paysandu por três vezes durante a carreira. (Cristino Martins / O Liberal) O divórcio litigioso entre Paysandu e Hélio dos Anjos continua rendendo, mesmo após o fim do enlace, ocorrido em setembro de 2024. Hoje no Náutico, vice-líder da Série C, o treinador lembrou do seu ex-clube, tecendo críticas sobre o desfecho da relação, que deixou para trás, além do trabalho, algumas dívidas das quais ele não abre mão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em conversa com o canal Cast FC, Hélio disse não guardar mágoa do clube, embora não admita, segundo ele, a falta de palavra, sobretudo no aspecto financeiro. “A saída é natural. Quando o resultado não vem, as coisas funcionam assim. Sou muito tranquilo com isso. Só não aceito não me pagarem. Aí não é simples”, disse. Hélio cobra na Justiça o valor de R$ 2.619.834,26, referentes a salários atrasados, reembolso de passagens aéreas, premiações pelos títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde, além de verbas rescisórias e direitos de imagem. O treinador esteve no Papão entre 2023 e 2024, período em que disputou 62 jogos e conquistou dois títulos. Na época, o clube era presidido por Maurício Ettinger. Roger Aguilera, hoje presidente, era o vice. Embora não cite nomes, Hélio parece direcionar bem suas falas quando lembra do antigo clube, do qual foi técnico por três vezes durante a carreira. “A bandeira do Paysandu, o torcedor, não têm nada a ver com isso. Quem tem são os homens”, afirmou. Hélio dos Anjos possui carreira vitoriosa no futebol, mas ao longo do tempo também acumulou momentos de crise em vários clubes, embora garanta que isso nunca tenha sido empecilho para retornos, citando como exemplo o próprio Náutico, seu atual time. VEJA MAIS STF suspende julgamento de ação trabalhista de Hélio dos Anjos contra o Paysandu O técnico, que comandou o Paysandu na campanha do acesso à Série B em 2024, cobra R$ 2.619.834,26 do clube Após Hélio dos Anjos, ex-jogadores do Paysandu cobram acordos não pagos; entenda Defesa de Wanderson e Netinho, ex-atletas bicolores, alega que clube não tem pagado parcelas de acordos firmados em 2024 Em meio a disputa milionária com o Paysandu, Hélio dos Anjos acerta retorno ao Náutico Esta será sua terceira passagem nos últimos cinco anos pelo Timbu. Justiça Após acionar o clube na Justiça do Trabalho, Hélio conseguiu parecer favorável nas primeiras instâncias, e o Paysandu recorreu ao Supremo. Segundo o clube, o ponto central do debate é o contrato de imagem firmado entre a instituição e a Pessoa Jurídica (PJ) da qual Hélio é sócio. Esse tipo de contrato está com tramitação suspensa no Judiciário por decisão do STF desde abril, à espera de um julgamento sobre o regime instituído pela chamada Lei da Terceirização, de 2017. Hélio dos Anjos assumiu o Paysandu em 2023, em sua terceira passagem pelo clube, substituindo Marquinhos Santos, quando o time estava na Série C pelo quinto ano consecutivo e próximo da zona de rebaixamento. Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC 22.08.25 17h42 Futebol Paysandu encara jogo decisivo contra o Operário para reagir na Série B Vice-lanterna, Papão soma duas derrotas seguidas e precisa da vitória em casa para afastar o risco de rebaixamento 21.08.25 16h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 Futebol Operário-PR nunca venceu o Paysandu em Belém; confira o retrospecto Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu 21.08.25 11h42