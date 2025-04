Após Hélio dos Anjos, ex-jogadores do Paysandu cobram acordos não pagos; entenda

O Paysandu iniciou a temporada de 2025 enfrentando sérias instabilidades dentro e fora de campo. Além da crise de resultados na Série B, em março, o clube foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar mais de R$ 2 milhões ao ex-treinador Hélio dos Anjos, que deixou a equipe em setembro de 2024. A decisão é apenas uma entre várias pendências judiciais e extrajudiciais enfrentadas pelo Papão.

Entre os casos mais recentes estão as cobranças feitas pelos ex-jogadores Wanderson e Netinho, que alegam descumprimento de acordos de rescisão firmados com o clube. Ambos deixaram o Paysandu no fim da última temporada após participarem de conquistas importantes, como o Campeonato Paraense e a Copa Verde.

O que os jogadores cobram?

Segundo o advogado dos atletas, Guilherme Righetto, os jogadores firmaram acordos com o clube no início de dezembro de 2024. Wanderson tem cerca de R$ 140 mil a receber, enquanto Netinho cobra aproximadamente R$ 130 mil. Os valores incluem salários atrasados, verbas rescisórias, direitos de imagem e premiações. As parcelas seriam pagas em até seis vezes, mas, até o momento, apenas três foram quitadas.

Ainda de acordo com Guilherme, a diretoria bicolor até chegou a procurar os jogadores para quitar os débitos. No entanto, eles teriam que renunciar à metade do que havia sido acordado, o que não foi aceito.

Com isso, de acordo com a defesa, o pagamento das parcelas foi suspenso. O representante dos jogadores informou que tem tentado manter contato com o Paysandu para obter uma posição sobre os pagamentos. Segundo o advogado, inicialmente, o clube sempre apresentava “alguma desculpa”, mas, recentemente, a diretoria teria parado de responder.

O que diz o Paysandu?

Procurado, o Paysandu informou, por meio de nota, que os jogadores “já haviam sido procurados pela direção bicolor para tratar sobre o assunto” e afirmou estar “se empenhando ao máximo para honrar todos os seus compromissos”.

Outros casos

Além do caso envolvendo Hélio dos Anjos, o clube também foi acionado judicialmente em 2024 pelo zagueiro Lucas Maia, que pediu R$ 3 milhões por verbas não pagas, entre elas direitos de imagem e FGTS. O impasse foi resolvido por meio de acordo, o que também possibilitou a quitação de uma antiga dívida com o ex-jogador Rafael Lacerda, cujo processo tramitava desde 2014.

Por ora, Wanderson e Netinho ainda não judicializaram suas cobranças, mas, segundo Righetto, caso a situação não seja resolvida até o fim da próxima semana, uma nova ação será movida contra o clube.