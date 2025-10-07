Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto

Em mais uma noite de futebol pobre e marcada por erros, o Paysandu voltou a tropeçar na Série B e ficou ainda mais perto do rebaixamento. O time bicolor perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-SP, nesta terça-feira (7), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, em um jogo tecnicamente fraco e de pouca inspiração. Após um empate sem gols que parecia inevitável, o Pantera aproveitou uma saída errada de bola aos 44 minutos do segundo tempo, quando Jefferson Nem roubou a bola e cruzou para Carrilo marcar o gol da vitória paulista. Com o resultado, o Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante, praticamente um milagre — faltando apenas sete rodadas para o fim do campeonato.

Primeiro tempo

O primeiro tempo entre Botafogo-SP e Paysandu foi marcado por muito esforço, mas pouca criatividade ofensiva, quase sonolento. As duas equipes até mostraram disposição, mas careceram de precisão nas jogadas decisivas.

O Paysandu foi levemente superior, controlando melhor a bola e tentando propor o jogo, mesmo após perder Garcez, seu principal articulador, que saiu lesionado logo no início, dando lugar a Vinni Faria.

Com Diogo Oliveira apagado, o time paraense criou as poucas oportunidades de perigo da etapa, como em um cabeceio de Bryan, que desviou na defesa e exigiu boa defesa do goleiro Victor Souza.

O Botafogo-SP, por sua vez, teve mais posse de bola nos minutos finais, mas sem conseguir transformar o domínio territorial em chances reais, o que revoltou os pouco mais de mil torcedores presentes no estádio. As finalizações do Pantera não levaram perigo ao gol de Matheus Nogueira, que teve pouco trabalho.

O primeiro tempo terminou com um lance polêmico: Edílson, do Paysandu, caiu na área após dividida com Jefferson Nem, e o árbitro inicialmente marcou pênalti. Após revisão no VAR, a penalidade foi anulada.

2º Tempo

O segundo tempo em Ribeirão Preto seguiu o mesmo roteiro da primeira etapa: baixo nível técnico, pouca criatividade e escassez de chances reais de gol. Mas, aos trancos e barrancos, o Botafogo-SP conseguiu transformar insistência em vitória.

O Paysandu, que havia sido levemente melhor no primeiro tempo, diminuiu o ritmo, que já não era intenso, e acabou permitindo que o adversário assumisse o controle das ações. O Botafogo-SP passou a trocar mais passes no campo ofensivo, ainda que sem grande objetividade, enquanto o time bicolor recuou em excesso e se limitou a tentar contra-ataques pouco organizados.

O panorama da partida se inverteu. Se antes o Papão tentava comandar o jogo, na etapa final foi o Pantera quem passou a dominar territorialmente, embora continuasse com dificuldade para finalizar. O time paulista até balançou as redes aos 20 minutos, mas o árbitro anulou o gol após toque de mão de Jeferson, dentro da pequena área.

A partida, que até então era sonolenta e truncada, só ganhou emoção nos minutos finais. Com o empate servindo de pouco para as duas equipes, os times se lançaram ao ataque de qualquer maneira. O Paysandu, mesmo com a entrada de jogadores mais ofensivos, não conseguiu criar oportunidades claras e praticamente não exigiu defesas de Victor Souza.

O Botafogo-SP, por sua vez, continuou rondando a área bicolor até ser recompensado aos 44 minutos. Em uma saída errada de bola da defesa do Paysandu, Jefferson Nem aproveitou a indecisão, roubou pela esquerda e cruzou rasteiro. Livre na pequena área, Ronie Carrillo completou para o gol, decretando a vitória do time paulista por 1 a 0.

O resultado deixa o Paysandu cada vez mais afundado na lanterna da Série B, com 26 pontos, a sete do Athletic, primeiro time fora da zona do rebaixamento — diferença que ainda pode aumentar, já que o clube mineiro entra em campo nesta quarta-feira. Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o time paraense precisará de uma sequência quase perfeita para evitar a queda.

A próxima partida do Papão será na terça-feira (14), no Mangueirão, diante do seu maior rival, o Remo, em um Re-Pa que pode definir de vez o futuro bicolor na competição.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Paysandu

31ª rodada da Série B

Data: 07/10/2025

Horário: 21h35

Local: Arena NicNet

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Árbitro Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF)

Árbitro Assistente 2: Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelo: Edilson (Paysandu), Leandro Maciel e Jefferso Nem (Botafogo-SP)

Escalações:

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson (Wallison), Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino (Matheus Barbosa), Leandro Maciel (Marquinho); Gabriel Barros (Robinho) Jefferson Nem e Guilherme Queiroz (Carrillo). Técnico: Alan Aal

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; Denner (Ronaldo Henrique), André Lima (Carlos Eduardo); Marlon (Petterson), Garcez (Vinni Faria) e Diogo Oliveira (Rossi). Técnico: Márcio Fernandes