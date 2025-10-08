Capa Jornal Amazônia
CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo'

Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona

O Liberal
fonte

Após analisar o lance no monitor o árbitro , Andre anulou o pênalti. (Imagem/Reprodução (CBF))

A partida entre Botafogo-SP e Paysandu foi marcada por mais uma polêmica de arbitragem envolvendo o time paraense. No final do primeiro tempo, o lateral bicolor Edílson caiu na área após uma dividida com Jefferson Nem.

Inicialmente, o árbitro de campo, Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, assinalou a penalidade máxima a favor do Paysandu. No entanto, ele foi chamado para revisão pelo VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques.

Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo
Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa

Papão: piorou o que já estava muito ruim

"O contato é mínimo. O atacante já está com o pé firme no chão. O defensor vem. Ele raspa o pé no chão, primeiro bate na grama e tem um pequeno contato que não gera esse impacto para a queda desse atacante. É um contato que raspa no pé só ali, mas não gera impacto para a queda desse atacante. Sugiro revisão para possível não pênalti", disse o árbitro do VAR.

Após analisar o lance no monitor, Andre anulou o pênalti. “O contato é mínimo no pé desse atleta e não tem força o suficiente para derrubá-lo. Quando o atacante vê esse toque no pé dele, ele pula para trás, se joga. Ok. Concordo, vou voltar com tiro livre indireto e cartão amarelo para o atacante”, concluiu o árbitro de campo.

O lance aconteceu durante a derrota do Paysandu por 1 a 0 para o Botafogo-SP na Série B, o que aprofundou sua crise no campeonato nacional. Com apenas 26 pontos, o time paraense está sete pontos atrás do Athletic, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, uma diferença que pode crescer ainda mais.

Faltam apenas sete rodadas para o término do torneio e o Papão precisará de uma performance quase impecável para se manter na divisão, visto que o tempo está se esgotando. A próxima e crucial partida será contra o Remo na terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio do Mangueirão.

