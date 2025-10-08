CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona O Liberal 08.10.25 12h38 Após analisar o lance no monitor o árbitro , Andre anulou o pênalti. (Imagem/Reprodução (CBF)) A partida entre Botafogo-SP e Paysandu foi marcada por mais uma polêmica de arbitragem envolvendo o time paraense. No final do primeiro tempo, o lateral bicolor Edílson caiu na área após uma dividida com Jefferson Nem. Inicialmente, o árbitro de campo, Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, assinalou a penalidade máxima a favor do Paysandu. No entanto, ele foi chamado para revisão pelo VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques. VEJA MAIS Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa Papão: piorou o que já estava muito ruim "O contato é mínimo. O atacante já está com o pé firme no chão. O defensor vem. Ele raspa o pé no chão, primeiro bate na grama e tem um pequeno contato que não gera esse impacto para a queda desse atacante. É um contato que raspa no pé só ali, mas não gera impacto para a queda desse atacante. Sugiro revisão para possível não pênalti", disse o árbitro do VAR. Após analisar o lance no monitor, Andre anulou o pênalti. “O contato é mínimo no pé desse atleta e não tem força o suficiente para derrubá-lo. Quando o atacante vê esse toque no pé dele, ele pula para trás, se joga. Ok. Concordo, vou voltar com tiro livre indireto e cartão amarelo para o atacante”, concluiu o árbitro de campo. O lance aconteceu durante a derrota do Paysandu por 1 a 0 para o Botafogo-SP na Série B, o que aprofundou sua crise no campeonato nacional. Com apenas 26 pontos, o time paraense está sete pontos atrás do Athletic, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, uma diferença que pode crescer ainda mais. Faltam apenas sete rodadas para o término do torneio e o Papão precisará de uma performance quase impecável para se manter na divisão, visto que o tempo está se esgotando. A próxima e crucial partida será contra o Remo na terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio do Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 Futebol Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa 08.10.25 11h54 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35