Papão: piorou o que já estava muito ruim

Derrota para o Botafogo (1 x 0) e o rebaixamento do Paysandu vira questão de tempo. Em jogo morno, o Papão não teve ousadia. Jogou dentro das próprias limitações, diante de um adversário também muito limitado. Para se salvar, o time bicolor teria que conquistar 18 dos 21 pontos que ainda vai disputar, e o próximo jogo será Re-Pa na terça-feira.

Pelo que significava o jogo de ontem, esperava-se um Papão arrojado, com espírito de decisão. Mas o time alviceleste fez um jogo comum e colheu um resultado rotineiro. Foi a 15a derrota no campeonato.

Guto e o valor da comunicação de um líder

Fala mansa, semblante sereno, preocupação em ser justo, palavras bem medidas, clareza, atenção a todos... Se não tivesse motivo para elogiar Guto Ferreira como técnico, o elogiaria como líder, sobretudo pela sua comunicação simples e envolvente. E liderança, aliás, é o que melhor diferencia os técnicos de futebol como gestores de pessoas.

É sempre admirável a postura de Guto Ferreira nas entrevistas minimizando os seus méritos e chamando atenção para os méritos dos atletas. Sim, porque ninguém lidera com o ego! Ainda não conhecemos Guto nas tempestades, gerindo crise, mas é sempre nas glórias que as pessoas se mostram melhor. Não por acaso, o técnico do Remo tem uma carreira sem grandes polêmicas e glorificada por títulos e acessos.

BAIXINHAS

* Cuiabá ou Novorizontino que se enfrentam ou a Chapecoense que visita a Ferroviária. Um ou dois desses podem superar o Athletico Paranaense na classificação antes do jogo contra o Remo. Entrar em campo fora do G4 seria o agravamento das pressões ao time rubronegro.

* Duas versões para a folha salarial do Remo, segundo Marcos Braz. Comparada pelo que os atletas recebem, é uma das maiores da Série B. Comparada pelo que o Remo paga, é mediana no campeonato. A explicação do executivo azulino é que alguns estão no Remo com salários bancados parcial ou integralmente pelos clubes origem.

* Nathan Camargo ganhou a preferência de Guto Ferreira pela combatividade intensa à frente dos zagueiros. Nathan Camargo é um volante de apenas 20 anos, cheio de disposição para o serviço de "cão de guarda". Ele está no Leão emprestado pelo RB Bragantino.

* Contusão de Maurício Garcez, que o tirou do jogo de ontem ainda no primeiro tempo, abriu questão para o Re-Pa. Avaliações médicas e a evolução do tratamento vão dizer se o atacante maranhense estará dentro ou fora do clássico de terça-feira.

* Apesar da péssima campanha, o Paysandu é G4 em matéria de público na Série B. Tem a quarta média do campeonato, com 11.046 ingressos vendidos por jogo. Isso é paixão traduzida em números. Nos 15 mandos o Papão vendeu 165.684 ingressos.

* Athletico Paranaense é o segundo melhor visitante da Série B, abaixo somente do rival Coritiba. Fora de casa o Athletico tem sete vitórias, dois empates e seis derrotas. Além disso, é o time que mais pontuou nas 11 rodadas do 2° turno. Conquistou 23 dos 33 pontos que disputou na segunda virada do campeonato.

* Vem aí a Cupcon 17. É a Copa sub 17 que vai rolar em Concórdia do Pará no outro domingo, dia 19, com Remo, Paysandu, Tuna, Castanhal e times da região. O evento tem à frente o desportista Marcos Amaral. Um dos convidados especiais é Elizaldo Torres, representante do Paris Saint German no Brasil.