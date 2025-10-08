Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B

O Paysandu vive uma situação cada vez mais delicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, na última terça-feira (7), o Papão se afundou na lanterna da competição e viu a diferença para sair do Z-4 aumentar ainda mais.

Com 26 pontos conquistados, o time bicolor precisará de uma campanha quase perfeita nas sete rodadas restantes para chegar aos 45 pontos, número apontado como o mínimo necessário para evitar o rebaixamento.

De acordo com as projeções, o Paysandu só alcançará os 45 pontos se vencer seis partidas e empatar uma até o fim da competição. Caso perca qualquer um dos jogos restantes, a pontuação máxima cairá para 44, o que deixaria o clube em situação crítica.

VEJA MAIS

A derrota em Ribeirão Preto também ampliou a distância para os adversários diretos. O Amazonas, que venceu o Criciúma, abriu cinco pontos de vantagem, enquanto o primeiro time fora da zona de rebaixamento já soma sete pontos a mais que o Bicola.

Além do resultado negativo, o jogo marcou a 15ª derrota do Paysandu nesta Série B, um dos piores desempenhos da equipe em edições recentes da competição.

Na próxima rodada, o desafio será o Clássico Re-Pa, diante do Remo, na terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão. O técnico Márcio Fernandes pode ter dúvidas para escalar a equipe. O atacante Maurício Garcez saiu lesionado contra o Botafogo-SP e será reavaliado pelo departamento médico. O jogador segue em tratamento e sua presença no clássico ainda é incerta.