Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. Iury Costa 08.10.25 17h03 Próxima partida do Paysandu será o Re-Pa. (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu vive uma situação cada vez mais delicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, na última terça-feira (7), o Papão se afundou na lanterna da competição e viu a diferença para sair do Z-4 aumentar ainda mais. Com 26 pontos conquistados, o time bicolor precisará de uma campanha quase perfeita nas sete rodadas restantes para chegar aos 45 pontos, número apontado como o mínimo necessário para evitar o rebaixamento. De acordo com as projeções, o Paysandu só alcançará os 45 pontos se vencer seis partidas e empatar uma até o fim da competição. Caso perca qualquer um dos jogos restantes, a pontuação máxima cairá para 44, o que deixaria o clube em situação crítica. VEJA MAIS Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa A derrota em Ribeirão Preto também ampliou a distância para os adversários diretos. O Amazonas, que venceu o Criciúma, abriu cinco pontos de vantagem, enquanto o primeiro time fora da zona de rebaixamento já soma sete pontos a mais que o Bicola. Além do resultado negativo, o jogo marcou a 15ª derrota do Paysandu nesta Série B, um dos piores desempenhos da equipe em edições recentes da competição. Na próxima rodada, o desafio será o Clássico Re-Pa, diante do Remo, na terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão. O técnico Márcio Fernandes pode ter dúvidas para escalar a equipe. O atacante Maurício Garcez saiu lesionado contra o Botafogo-SP e será reavaliado pelo departamento médico. O jogador segue em tratamento e sua presença no clássico ainda é incerta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b paysandu esportes re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU RE-PA 780 Paysandu inicia venda de ingressos para o Re-Pa com promoções até sexta-feira (10) Torcida bicolor poderá garantir entradas a partir de R$ 20 para o clássico contra o Remo, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. 08.10.25 17h33 SÉRIE B Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. 08.10.25 17h03 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 Futebol Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa 08.10.25 11h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35