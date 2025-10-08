Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros O Liberal 08.10.25 22h00 O Paysandu Sport Club foi condenado pela 12ª Vara do Trabalho de Belém a pagar cerca de R$ 20 mil ao ex-preparador de goleiros Rodrigo Barroca Teixeira, que trabalhou no clube entre dezembro de 2022 e julho de 2023. A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário. Segundo o processo, Rodrigo recebia R$ 3 mil mensais registrados em carteira e outros R$ 5 mil como direito de imagem. Pela Lei Pelé, o valor pago a título de imagem não pode ultrapassar 40% da remuneração total. No caso do ex-preparador, a quantia era superior ao salário-base, o que foi considerado fraude contratual pelo juiz. VEJA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para o Re-Pa com promoções até sexta-feira (10) Torcida bicolor poderá garantir entradas a partir de R$ 20 para o clássico contra o Remo, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. Com a decisão, parte do valor pago como imagem (R$ 3.800) foi incorporada ao salário, gerando diferenças em encargos trabalhistas. O clube foi condenado a pagar: R$ 15.922,81 em diferenças salariais e reflexos; R$ 2.443,22 referentes a FGTS; R$ 1.851,72 de honorários advocatícios; R$ 408,14 de custas processuais. O pedido de indenização por danos morais foi negado, por falta de prova de prejuízo pessoal. A Justiça também concedeu gratuidade a Rodrigo, isentando-o de custos e honorários. A decisão ainda não é definitiva. O Paysandu pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) no prazo de oito dias úteis após a intimação. Caso não haja recurso ou após o trânsito em julgado, a defesa do ex-preparador poderá pedir a execução da sentença. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 RE-PA 780 Paysandu inicia venda de ingressos para o Re-Pa com promoções até sexta-feira (10) Torcida bicolor poderá garantir entradas a partir de R$ 20 para o clássico contra o Remo, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. 08.10.25 17h33 SÉRIE B Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. 08.10.25 17h03 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.10.25 7h00 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38