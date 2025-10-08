Fifa autoriza CBF a mudar protocolo e divulgar áudios de árbitros mesmo sem revisão do VAR

Depois de solicitar autorização a Fifa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai poder divulgar áudios e vídeos de decisões tomadas pela equipe de arbitragem mesmo nos casos em que não houve revisão na cabine do VAR, os chamados "lances sem revisão protocolar".

A novidade vem após uma rodada do Campeonato Brasileiro marcada por erros e polêmicas. No Choque-Rei, vencido pelo Palmeiras por 3 a 2, houve reclamações do São Paulo, que chegou a ter reuniões com a CBF para explicações. O clube pressionou pela divulgação dos áudios, até então algo sem previsão no protocolo.

As reclamações também aconteceram na vitória do Red Bull Bragantino sobre o Grêmio, por parte dos gaúchos, e no empate entre Sport e Cruzeiro, por parte dos pernambucanos. A CBF afastou Ramon Abatti Abel, árbitro do clássico paulista, e Lucas Casagrande, que comandou o jogo em Bragança Paulista.

A confederação já era a única a publicar os áudios de todos os lances com revisão formal no monitor. Com esta nova permissão, a CBF passa a incluir também lances relevantes sem revisão na cabine, reforçando seu compromisso com a transparência e a confiança no futebol brasileiro.

Os áudios e vídeos dos lances sem revisão protocolar serão disponibilizados em até 24 horas após o término da partida, respeitando diretrizes técnicas e operacionais acordadas com a Fifa. A CBF argumentou para a entidade internacional que isso "reforçaria a integridade de nossas competições".

"A arbitragem está entre essas prioridades. Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência. Vamos anunciar outras melhorias nas próximas semanas, integrando um plano de ação que já vem sendo elaborado desde que assumimos a CBF", disse o presidente Samir Xaud.

O Palmeiras se manifestou oficialmente sobre a arbitragem apenas na segunda-feira e disse que algumas decisões de Ramon Abatti Abel também foram desfavoráveis ao clube. Em um trecho do comunicado, o time alviverde chama de "hipócritas" os membros da direção do São Paulo, que criticaram duramente os erros da equipe de arbitragem.

Também no domingo, José Boto, diretor do Flamengo, clube que disputa o título do Brasileirão com o Palmeiras, sugeriu haver favorecimento da arbitragem brasileira ao time alviverde.

Em paralelo, ainda há outras cobranças. O Grêmio conseguiu que a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedisse ao Tribunal que fossem suspensos os cartões aplicados contra Kanneman (vermelho) e Marlon (amarelo) na partida do último sábado.

Kannemann foi expulso ainda no primeiro tempo, com cartão vermelho direto, por suposta agressão a um jogador adversário. Já Marlon recebeu amarelo nos minutos finais, após o time de arbitragem entender que houve toque intencional da bola no braço do jogador. Também foi apontado pênalti, convertido por Jhon Jhon. O lateral acabou ainda suspenso do próximo jogo pelo acúmulo de advertências.