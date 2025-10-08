Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026 Estadão Conteúdo 08.10.25 23h22 O Mirassol aproveitou o duelo atrasado da 13ª rodada, disputado na noite desta quarta-feira para enfim colocar um ponto final ao jejum que já durava três jogos no Brasileirão e com isso, retoma posição dentro do G-4. Em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, não teve vida fácil, mas venceu o Fluminense, pelo placar de 2 a 1, com o gol da vitória sendo marcado aos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Mirassol foi aos 46 pontos e segue na quarta colocação, na frente do Botafogo, quinto. E com esta pontuação já festejou a sua permanência na elite na próxima temporada, que era o seu primeiro objetivo na competição. O Fluminense, por sua vez, viu sua série invicta de três jogos chegar ao fim e é sétimo com 38 pontos. O duelo começou bastante movimentado, com as duas equipes pressionando a saída de bola adversária. O Fluminense chegou a balançar às redes aos 31 minutos, com Lucho Acosta, de cobertura, mas como houve uma falta no início da jogada, o árbitro invalidou o gol após análise das imagens no VAR. No lance seguinte, o Mirassol deu um banho de água fria no adversário e abriu o placar. Depois de um erro de passe do adversário no meio-campo, Alesson avançou pela esquerda e cruzou na medida para Guilherme Marques acertar um belo voleio para o fundo do gol. Na volta para o segundo tempo, porém, tudo mudou e o Fluminense deixou tudo igual aos 10 minutos. Em uma jogada ensaiada após um escanteio, Lucho Acosta cruzou na área, Freytes escorou para trás e Martinelli chegou batendo com categoria, sem chances para o goleiro Walter. A partir daí, o duelo ficou bastante aberto, com as duas equipes buscando a vitória. O objetivo só foi alcançado aos 40 minutos. Em mais um erro de passe adversário, o Mirassol recuperou a bola, Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou para Negueba que apenas escorou para o fundo da rede, para dar a vitória ao time paulista. Agora, por conta da Data Fifa, o Mirassol terá uma semana inteira de treinamentos, já que só volta a campo na próxima quarta-feira (15) quando recebe o Internacional, no estádio José Maria de Campos Maia, às 20h. O Fluminense joga na quinta-feira quando encara o Juventude, no Maracanã, às 21h30. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 2 X 1 FLUMINENSE MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Guilherme Marques (Negueba) e Gabriel (Shaylon); Cristian (Renato Marques) e Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Cannabio (Santi Moreno) e John Kannedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía. GOLS - Guilherme, aos 36 minutos do primeiro tempo. Martinelli, aos 11 e Negueba, aos 40 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Guilherme Marques, Neto Moura e Walter (Mirassol) e Canobbio, Freytes, Martinelli e Santi Moreno (Fluminense). ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). RENDA - R$ 153.760,00. PÚBLICO - 5.088 pagantes. LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Mirassol Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 SÉRIE B Paysandu precisa de campanha quase perfeita para evitar rebaixamento na Série B Derrota para o Botafogo-SP deixa Papão mais distante da zona de segurança e pressiona o time para o Re-Pa. 08.10.25 17h03 Futebol Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. 08.10.25 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.10.25 7h00 Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38