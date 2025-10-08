Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro

O Clube do Remo será um dos representantes do Pará na edição 2025 do Campeonato Brasileiro Interclubes de Barcos Longos, uma das competições mais importantes do calendário nacional do remo. O evento começa nesta quarta-feira (8) e segue até domingo (12), reunindo atletas de todo o país na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

A delegação azulina contará com seis atletas, que participarão de seis provas diferentes. Ao todo, o campeonato reúne 309 remadores de 27 clubes de várias regiões do Brasil, em uma disputa que promete alto nível técnico e grandes performances. A participação do Leão Azul reforça a tradição do clube em competições nacionais e o trabalho contínuo de incentivo ao esporte aquático no Estado.

Eliminatórias e finais movimentam o fim de semana

O torneio é promovido pela Confederação Brasileira de Remo (CBR) e será disputado em formato eliminatório. As provas classificatórias acontecem nos dois primeiros dias da competição, enquanto as finais estão programadas para sábado (11) e domingo (12), quando serão definidos os campeões de cada categoria. Além do prestígio de competir no principal palco do remo nacional, os atletas do Clube do Remo terão a oportunidade de trocar experiências com remadores de outros estados e medir forças com nomes de destaque da modalidade.

Tradição azulina nas águas do remo

O Clube do Remo tem uma história centenária com o remo, esporte que deu origem ao nome e às cores do time. A presença constante em competições nacionais demonstra o comprometimento da instituição com a formação de novos talentos e o fortalecimento do esporte paraense.