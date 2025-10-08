Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. O Liberal 08.10.25 16h25 Competição será realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro (Divulgação / Site do Remo) O Clube do Remo será um dos representantes do Pará na edição 2025 do Campeonato Brasileiro Interclubes de Barcos Longos, uma das competições mais importantes do calendário nacional do remo. O evento começa nesta quarta-feira (8) e segue até domingo (12), reunindo atletas de todo o país na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A delegação azulina contará com seis atletas, que participarão de seis provas diferentes. Ao todo, o campeonato reúne 309 remadores de 27 clubes de várias regiões do Brasil, em uma disputa que promete alto nível técnico e grandes performances. A participação do Leão Azul reforça a tradição do clube em competições nacionais e o trabalho contínuo de incentivo ao esporte aquático no Estado. Eliminatórias e finais movimentam o fim de semana O torneio é promovido pela Confederação Brasileira de Remo (CBR) e será disputado em formato eliminatório. As provas classificatórias acontecem nos dois primeiros dias da competição, enquanto as finais estão programadas para sábado (11) e domingo (12), quando serão definidos os campeões de cada categoria. Além do prestígio de competir no principal palco do remo nacional, os atletas do Clube do Remo terão a oportunidade de trocar experiências com remadores de outros estados e medir forças com nomes de destaque da modalidade. Tradição azulina nas águas do remo O Clube do Remo tem uma história centenária com o remo, esporte que deu origem ao nome e às cores do time. A presença constante em competições nacionais demonstra o comprometimento da instituição com a formação de novos talentos e o fortalecimento do esporte paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Clube do Remo disputa Brasileiro Interclubes de Barcos Longos no Rio de Janeiro A delegação azulina contará com seis atletas e o clube irá participar de seis provas na competição. 08.10.25 16h25 Futebol Remo x Águia de Marabá: Supercopa Grão-Pará pode ser realizada na terceira semana de janeiro de 2026 Competição abre o calendário paraense e será decidida entre o Leão Azul e o Azulão 08.10.25 11h25 Futebol Athletico-PR tem desfalques na defesa para enfrentar o Remo pela Série B Furacão visita o Leão Azul na próxima quinta-feira (9), no Baenão 08.10.25 10h53 SÉRIE B Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP 07.10.25 20h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35