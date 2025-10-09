Árbitro, cartolas do São Paulo e Vitor Roque são denunciados pela Procuradoria do STJD Estadão Conteúdo 09.10.25 0h52 A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitro e VAR principais da partida entre São Paulo e Palmeiras, marcada por polêmicas de arbitragem. Também foram alvo de denúncia Carlos Belmonte e Rui Costa, diretor de futebol e executivo são-paulinos, além de Vitor Roque, atacante do palmeirense. Abatti Abel e Estevam da Silva foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de 15 a 120 dias e multa de R$ 100 a R$ 1 mil por "deixar de observar as regras da modalidade". Segundo a denúncia da Procuradoria, à qual o Estadão teve acesso, a partida "apresentou uma série de violações às regras do jogo e ao Protocolo do VAR". O texto aponta os seguintes lances como erros: a não marcação de pênalti de Allan em Tapia; a não expulsão de Andreas Pereira por falta em Marcos Antônio; omissão de Estevam da Silva ao não recomendar a revisão das jogadas. A Procuradoria ainda destaque não houve também indicação para revisão de uma agressão a Tapia, aos treze minutos do segundo tempo. A denúncia enfatiza que o chileno e Gustavo Gomez estavam de costas para Abatti Abel, fazendo com que fosse necessária a intervenção do VAR em uma possível expulsão do zagueiro palmeirense. "Não se trata de hipótese de meros equívocos inseridos no campo de discricionariedade técnica da arbitragem, mas sim um conjunto de erros notórios e grosseiros, conforme reconhecido a partir da reação da própria Comissão de Arbitragem da CBF, que afetam diretamente o pleno desenvolvimento do espetáculo esportivo, o resultado de partidas e, ao fim, a própria higidez dos campeonatos", diz um trecho da denúncia. OFENSAS À ARBITRAGEM E POST HOMOFÓBICO SÃO ALVOS DE DENÚNCIA DA PROCURADORIA Carlos Belmonte e Rui Costa são denunciados por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, conforme o artigo 258 do CBJD. Os cartolas são-paulinos foram citados em súmula, direcionando xingamentos à equipe de arbitragem. "Filma ele, a vergonha dele aí. O VAR não veio", teria dito Belmonte, após o jogo, no túnel do vestiário do MorumBis. A Rui Costa, é atribuída a frase: "Vai tomar no... uma vergonha". O artigo prevê suspensão de 15 a 180 dias para cada um. Vitor Roque também está entre os denunciados. Após a vitória do Palmeiras, o atacante do clube fez um post de teor homofóbico, em que um tigre segura a cabeça de um cervo, uma referência a si mesmo (já que seu apelido é "tigrinho") e os rivais são-paulinos. Roque foi enquadrado no artigo 243-G do CBJD, juntamente do artigo 139 do Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os textos preveem punição para atos discriminatórios. A pena varia de suspensão de cinco a 10 partidas, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. São Paulo e Palmeiras também ainda foram denunciados pelo atraso no começo da partida, no primeiro e no segundo tempo. Os são-paulinos retardaram, ao todo, quatro minutos. Os palmeirenses, seis. O CBJD prevê multa de R$ 100,00 a R$ 1.000,00 por minuto atrasado. Agora, o Tribunal do STJD analisa se aceita as denúncias e julga as acusações. FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! 