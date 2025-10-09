Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.10.25 14h45 A Áustria goleou San Marino por 4 a 0 durante a 2° rodada das eliminatórias europeias da Copa (Christopher Kelemen/ ÖFB) Áustria x San Marino disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Áustria x San Marino ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026, a Áustria goleou San Marino por 4 a 0. San Marino é a pior escalação da história do futebol moderno e tem só três vitórias em todas as suas três décadas de existência, todas contra Liechtenstein e duas em 2024. Além de sua vitória sobre San Marino, a Áustria passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Romênia, outra de 1 a 0 sobre o Chipre e uma terceira de 2 a 1 contra a Bósnia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Escócia x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (9/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Grécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Áustria x San Marino: prováveis escalações Áustria : Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schmid, Seiwald, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch. San Marino: Colombo; Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Berardi. FICHA TÉCNICA Áustria x San Marino Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave San Marino Áustria jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Bielorrússia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 JOGO AMISTOSO Polônia x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Polônia e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.10.25 14h45 JOGO AMISTOSO Inglaterra x Gales: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Inglaterra e País de Gales jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17