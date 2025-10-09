Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Áustria x San Marino disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Áustria x San Marino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na segunda rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026, a Áustria goleou San Marino por 4 a 0.

San Marino é a pior escalação da história do futebol moderno e tem só três vitórias em todas as suas três décadas de existência, todas contra Liechtenstein e duas em 2024.

Além de sua vitória sobre San Marino, a Áustria passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Romênia, outra de 1 a 0 sobre o Chipre e uma terceira de 2 a 1 contra a Bósnia.

VEJA MAIS

Áustria x San Marino: prováveis escalações

Áustria : Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schmid, Seiwald, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch.

San Marino: Colombo; Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Berardi.

FICHA TÉCNICA

Áustria x San Marino

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45