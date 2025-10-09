Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa

Bielorrússia x Dinamarca disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), na ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Belarus x Dinamarca ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Dinamarca passou por apenas um empate sem gols com a Escócia e uma vitória de 3 a 0 sobre a Grécia.

Já a Bielorrússia registrou uma derrota de 5 a 1 para a Grécia e outra de 2 a 0 para a Escócia.

Bielorrússia x Dinamarca: prováveis escalações

Bielorrússia: Lapoukhov; Parkhomenko, Martynovich, Zabelin; Karpovich, Miakish, Kalinin, Ebong, Pechenin; Melnichenko, Barkovskiy.

Dinamarca: Schmeichel; Maehle, Andersen, Christensen, Dorgu; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen; Dreyer, Damsgaard, Hojlund.

FICHA TÉCNICA

Belarus x Dinamarca

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45