Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Bielorrússia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.10.25 14h45 A Dinamarca vem de uma vitória de 3 a 0 sobre a Grécia, que venceu Belarus por 5 a 1 na primeira rodada (X/ @UEFAEURO) Bielorrússia x Dinamarca disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), na ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Belarus x Dinamarca ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, a Dinamarca passou por apenas um empate sem gols com a Escócia e uma vitória de 3 a 0 sobre a Grécia. Já a Bielorrússia registrou uma derrota de 5 a 1 para a Grécia e outra de 2 a 0 para a Escócia. Bielorrússia x Dinamarca: prováveis escalações Bielorrússia: Lapoukhov; Parkhomenko, Martynovich, Zabelin; Karpovich, Miakish, Kalinin, Ebong, Pechenin; Melnichenko, Barkovskiy. Dinamarca: Schmeichel; Maehle, Andersen, Christensen, Dorgu; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen; Dreyer, Damsgaard, Hojlund. FICHA TÉCNICA Belarus x Dinamarca Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45