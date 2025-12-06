Stuttgart x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga

Stuttgart x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (06/12), a 13° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 11h30 (horário de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Stuttgart x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera invicto a Bundesliga e acumula um total de 11 vitórias, 1 empate, 44 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Stuttgart está em 6° lugar com 7 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 21 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Stuttgart x Bayern: prováveis escalações

Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton e Ito; Stenzel, Endo, Karazor e Coulibaly; Forster e Mangala; Marmoush. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Sule e Davies; Musiala e Roca; Coman, Muller e Gnabry; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

FICHA TÉCNICA

Stuttgart x Bayern de Munique

Bundesliga 2025

Local: MHP Arena, em Stuttgart, Alemanha

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, às 11h30