Tottenham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/12) pela Premier League

Tottenham x Brentford disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Brentford é o 13° colocado da Premier League e acumula 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 21 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou pro 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Tottenham está em 11° lugar na competição com 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do Campeonato Inglês.

Tottenham x Brentford: prováveis escalações

Tottenham: Guglielmo Vicario; Destiny Udogie, Kevin Danso, Cristian Romero e Pedro Porro; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur e Pape Sarr; Brennan Johnson, Randal Kolo Muani e Mohammed Kudus. Técnico: Thomas Frank.

Brentford: Caoimhin Kelleher; Rico Henry, Sepp Van den Berg, Ethan Pinnock e Michael Kayode; Kristoffer Ajer, Mathias Jensen e Yegor Yarmolyuk; Kevin Schade, Vitaly Janelt e Dango Ouattara. Técnico: Keith Andrews.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Brentford

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 12h