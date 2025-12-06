City x Sunderland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Premier League

Manchester City x Sunderland disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester City x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sunderland é o 6° colocado da Premier League e acumula 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Manchester City é o vice-líder da competição com 9 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 32 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Manchester City x Sunderland: prováveis escalações

Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Phil Foden, Erling Haaland e Jérémy Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Sunderland: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Omar Alderete, Daniel Ballard e Reinildo Mandava; Trai Hume, Noah Sadiki, Granit Xhaka e Chemsdine Talbi; Enzo Le Fée e Brian Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Sunderland

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 12h