Aston Villa x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/12) pela Premier League Aston Villa e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.12.25 8h30 O Arsenal soma 6 pontos a mais que o Aston Villa na Premier Leauge (X/ @AVFCOfficial) Aston Villa x Arsenal disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo inicia às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Aston Villa x Arsenal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Arsenal lidera a Premier League e acumula 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 27 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas da competição. Já o Aston Villa está em 3° lugar e soma 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 4 vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Aston Villa x Arsenal: prováveis escalações Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Lucas Digne; Amadou Onana, Boubacar Kamara e John McGinn; Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery. Arsenal: David Raya; Ben White, Piero Hincapié, Jurrien Timber e Riccardo Calafiori; Martin Zubimendi, Martin Odegaard e Bukayo Saka; Eberechi Eze, Gabriel Martinelli e Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta. FICHA TÉCNICA Aston Villa x Arsenal Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 09h30