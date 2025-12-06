Capa Jornal Amazônia
Aston Villa x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/12) pela Premier League

Aston Villa e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Arsenal soma 6 pontos a mais que o Aston Villa na Premier Leauge (X/ @AVFCOfficial)

Aston Villa x Arsenal disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo inicia às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Aston Villa x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Arsenal lidera a Premier League e acumula 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 27 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas da competição.

Já o Aston Villa está em 3° lugar e soma 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 4 vitórias.

Aston Villa x Arsenal: prováveis escalações

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Lucas Digne; Amadou Onana, Boubacar Kamara e John McGinn; Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Arsenal: David Raya; Ben White, Piero Hincapié, Jurrien Timber e Riccardo Calafiori; Martin Zubimendi, Martin Odegaard e Bukayo Saka; Eberechi Eze, Gabriel Martinelli e Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Arsenal
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra
Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 09h30

