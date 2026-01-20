Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' Estadão Conteúdo 20.01.26 23h02 A goleada sofrida pelo Palmeiras por 4 a 0 para o Novorizontino, neste domingo, marcou um dos momentos mais delicados da passagem de Abel Ferreira pelo clube. Após a partida, o treinador não fugiu da responsabilidade e classificou o resultado como a derrota mais dura desde sua chegada ao futebol brasileiro. "Não fomos competitivos. Quando não somos competitivos, esse tipo de resultado pode acontecer. Basta olhar como sofremos os quatro gols. Não é normal da nossa equipe", afirmou o técnico. Abel destacou que o desempenho esteve muito abaixo do que o clube exige e reforçou que o placar não pode ser tratado como algo pontual. Segundo ele, o Palmeiras precisa entender o que aconteceu para evitar novos episódios semelhantes ao longo da temporada. "Foi uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se a gente não aprender com o que aconteceu hoje", completou. O treinador também afastou qualquer ideia de acomodação após a sequência de três vitórias no Campeonato Paulista e indicou que o momento é de avaliação profunda do elenco. "Não estava tudo bem só porque tivemos três vitórias seguidas. Esse é o momento de avaliarmos cada jogador e ajustarmos. Não há momento melhor do que esse", declarou. Abel admitiu ainda que o time não atua em sua força máxima neste início de temporada e confirmou que o clube seguirá apostando nos jogadores formados na base como alternativa para a sequência do calendário. "Não estamos na máxima força. Vamos apostar nos jovens, vamos colocá-los à prova. A base não será um problema e nunca foi. Será a solução", disse. Por fim, o treinador fez um alerta duro sobre o padrão de atuação da equipe e deixou claro que o tamanho do adversário não importa quando o Palmeiras deixa de competir em campo. "Quando somos uma equipe competitiva, estamos preparados para ganhar de qualquer time do mundo. Quando não competimos, podemos perder de qualquer equipe, nem que seja da quinta divisão, como foi hoje. Foi um golpe muito duro", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' 20.01.26 23h02 FUTEBOL Péssimas notícias! Arrascaeta e Filipe Luís têm lesões detectadas; uruguaio passará por cirurgia Dupla, possivelmente, não estará em condições de entrar em campo no jogo da volta contra o Grêmio, pelas semifinais da Libertadores. Informações foram passadas pelo Fla 03.10.19 15h48 City sofre três gols, vê Rodri ser expulso e se torna 1º time derrotado pelo Bodo/Glimt 20.01.26 17h13 Mais esportes Projeto abre inscrições para iniciação de ginástica artística para crianças Aulas serão gratuitas e focadas no treinamento de salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo. 30.01.25 12h18