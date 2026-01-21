Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca Estadão Conteúdo 21.01.26 5h42 Sob o risco de rebaixamento no Campeonato Carioca, a direção do Flamengo decidiu antecipar a volta do seu time principal para o Clássico das Multidões" contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Este jogo é válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. A decisão de antecipar a volta de seus titulares partiu do próprio presidente BAP - Luiz Eduardo Baptista - nesta terça-feira à tarde. Ele convocou uma reunião do departamento de futebol no Ninho do urubu, mesmo num feriado no Rio de Janeiro, com a presença do executivo de futebol, José Boto, e do técnico Filipe Luís. O técnico ficará encarregado de montar o time, podendo eventualmente, até utilizar algum jogador do time sub-20. E deve priorizar os jogadores com menor 'minutagem' no final de 2025, mesmo porque o elenco entrou de férias tardiamente devido a participação no Intercontinental de Clubes, onde perdeu o título nos pênaltis para o PSG, da França. Não está descartada, porém, a escalação inicial com força máxima. A estratégia seria voltar mais lentamente com os titulares a partir da quarta rodada, no domingo, diante do Fluminense. Mas o péssimo início no Cariocão mudou os planos. O time sub-20 somou apenas um ponto em três jogos, deixando o Flamengo na lanterna do Grupo B e ameaçado de disputar o rebaixamento. O risco aumentou com o 'novo formato' do Cariocão, com os 12 participantes divididos em dois grupos de seis e se enfrentando um contra o outro, portanto em seis jogos. Depois disso, os quatro primeiros seguem disputando o título, enquanto os dois piores de cada grupo disputam um quadrangular para apontar o pior deles para cair à Série A2. Este cenário é considerado inadmissível, no entender dos dirigentes, para o atual bicampeão carioca, campeão Brasileiro e da Libertadores, além de vice do Intercontinental da Fifa. O time sub-20, comandado pelo técnico Bruno Pivetti, empatou com a Portuguesa por 1 a 1, com um gol nos acréscimos, depois perdeu para o Bangu por 2 a 1 e para o Volta Redonda por 3 a 0. O zagueiro Vitão, ex-Internacional, deve ser relacionado, mas o goleiro Andrew, vindo do Gil Vicente, de Portugal, não teve ainda seu registro liberado. Por outro lado, o Vasco adotou uma estratégia diferente nas primeiras rodadas e vem utilizando atletas do elenco principal. O time está invicto e como segundo colocado do Grupo A, com quatro pontos, dois atrás do Volta Redonda, líder com seis. Depois de preservar seus titulares e empatar com o Nova Iguaçu por 0 a 0, o técnico Fernando Diniz contou com a volta de seus principais jogadores e goleou por 4 a 2 o Maricá. A dúvida para o clássico está quanto à presença do atacante Rayan. Um dos destaques do clube na última temporada, o promissor jogador tem conversas em andamento com Bournemouth e Newcastle, ambos da Inglaterra. Caso as negociações avancem, ele não será relacionado. Diniz analisou a situação e rasgou elogios ao seu "xodó". "Se o Rayan permanecer, vou ficar feliz, assim como todos os vascaínos. Se ele estivesse jogando contra o Nova Iguaçu, provavelmente a gente ganharia o jogo, pois ele é muito decisivo. Já falei mais de uma vez: ele tem potencial para ser uma estrela mundial. Se eu fosse pensar no Rayan como um filho, que é para mim, acho que ele tem que ficar mais uma temporada. A permanência dele seria ótima para o Vasco e para o futebol brasileiro", explicou. Diante da possível ausência da promessa, o jovem GB surge como principal candidato a vaga. Ele apareceu entre os titulares contra o Nova Iguaçu e teve atuação apagada, mas se tornou o único centroavante no banco de reservas após a transferência de Vegetti para o Cerro Porteño. O meia Maxime Dominguez, relacionado para a última rodada do estadual, foi negociado com o Cracóvia, da Polônia, e não entra mais em campo pelo Vasco. O atleta suíço não faz parte dos planos da comissão técnica e estava em busca de um novo destino para a sequência do ano. Flamengo e Vasco já se enfrentaram em 429 oportunidades. O rubro-negro leva vantagem no histórico do duelo, com 167 vitórias, enquanto o cruzmaltino venceu 139 jogos, e 123 clássicos terminaram empatados. FICHA TÉCNICA FLAMENGO x VASCO FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, GB (Rayan) e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz. ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo DATA - 21/01 (Quarta-feira) HORÁRIO - 21h30 LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 