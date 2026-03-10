Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sem Neymar em campo, Ancelotti vê Gabriel Barbosa fazer 2 gols no empate do Santos em Mirassol

Estadão Conteúdo

Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, mas sem a presença de Neymar (poupado), o Santos buscou o empate, por 2 a 2, nos minutos finais diante do Mirassol, com dois gols de Gabriel Barbosa, nesta terça-feira, no interior paulista, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos chegou aos cinco pontos ganhos, enquanto o Mirassol soma seis.

As equipes começaram se revezando no campo de ataque, com muita troca cadenciada de passes, mas o primeiro lance mais interessante só ocorreu aos 11 minutos, quando Nathan Fogaça deu um toque de letra, mas não conseguiu surpreender o goleiro Gabriel Brazão.

Aos 21 minutos, o Mirassol abriu o placar, após concretizar a primeira jogada rápida e bem coordenada de seu ataque. Igor Formiga surgiu livre na pequena área para finalizar passe de Alesson.

Com a vantagem no placar, o Mirassol ganhou confiança e Neto Moura arriscou de longe, aos 29 minutos, mas errou o alvo por pouco. O Santos não se abalou e só não empatou com Gabriel Barbosa, aos 30, porque a bola desviou na zaga.

Os minutos finais foram de domínio do Mirassol, que incomodou Brazão em duas oportunidades, MS a melhor chance foi do Santos, aos 47 minutos, quando William Machado quase marcou contra.

Sem ter feito nenhuma finalização na meta defendida pelo experiente goleiro Walter no primeiro tempo, o Santos tentou ser mais agressivo no início da etapa final, mas quem levou perigo foi o Mirassol, com Nathan Fogaça, após cruzamento de Reinaldo pela esquerda. Neguega foi outro a testar a agilidade de Brazão.

Aos 12 minutos, o Mirassol fez uma jogada parecida com a qual resultou no primeiro gol. Desta vez, Negueba tocou para Shaylon, que rolou para Alesson, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O domínio era todo do Mirassol, que pressionou e Brazão se esforçou para evitar o gol de Shaylon.

A superioridade do Mirassol proporcionou o segundo gol do time anfitrião, aos 26 minutos, em bela conclusão cruzada de Negueba.

Quando parecia que o Santos estava derrotado, tudo mudou aos 35 minutos, o talento de Gabriel Barbosa aproveitou um vacilo da zaga do Mirassol para fazer o primeiro gol santista.

A reação do Santos não parou por aí. Aos 43, Raphael Claus foi ao VAR para confirmar pênalti de Neto Moura em Gabriel Barbosa. O atacante bateu para empatar o jogo.

A disputa ficou aberta nos minutos finais, com as duas equipes tendo chances de conseguir o gol da vitória, mas o resultado final foi mesmo o empate por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 2 SANTOS

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura (Galdino), Aldo Filho e Shaylon (Gabriel Pires); Negueba (Galeano), Alesson (Edson Carioca) e Nathan Fogaça (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Vini Lira (Barreal); Willian Arão (Oliva), João Schmidt (Gabriel Menino) e Gabriel Bontempo (Rollheiser); Thaciano, Rony e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Igor Formiga aos 21 minutos do primeiro tempo. Negueba aos 26, Gabriel Barbosa aos 35 e 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - João Schmidt, William Machado, Alesson e Gabriel Barbosa.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 506.220,00.

PÚBLICO - 8.152 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Mirassol

Santos FC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã

Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto.

10.03.26 21h57

Futebol

Zico vê tempo curto para Ancelotti e alerta sobre trocas no comando da Seleção: 'Às vezes interfere'

Maior ídolo do Flamengo, Zico aponta desafios de adaptação com treinador italiano e reforça peso do compromisso coletivo.

10.03.26 21h39

Futebol

Em Belém, Zico cita Carpegiani e Telê Santana em palestra sobre liderança em evento empresarial

Ex-camisa 10 da Seleção Brasileira disse que treinadores foram referências na carreira e compartilhou experiências do futebol aplicadas à gestão de equipes.

10.03.26 21h19

FUTEBOL

Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista

O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48

10.03.26 16h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira

10.03.26 7h00

FUTEBOL

Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores

Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado

09.03.26 17h24

FUTEBOL

Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'

Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube

09.03.26 14h41

futebol

Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico

10.03.26 13h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda