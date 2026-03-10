Sem Neymar em campo, Ancelotti vê Gabriel Barbosa fazer 2 gols no empate do Santos em Mirassol Estadão Conteúdo 10.03.26 23h52 Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, mas sem a presença de Neymar (poupado), o Santos buscou o empate, por 2 a 2, nos minutos finais diante do Mirassol, com dois gols de Gabriel Barbosa, nesta terça-feira, no interior paulista, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos chegou aos cinco pontos ganhos, enquanto o Mirassol soma seis. As equipes começaram se revezando no campo de ataque, com muita troca cadenciada de passes, mas o primeiro lance mais interessante só ocorreu aos 11 minutos, quando Nathan Fogaça deu um toque de letra, mas não conseguiu surpreender o goleiro Gabriel Brazão. Aos 21 minutos, o Mirassol abriu o placar, após concretizar a primeira jogada rápida e bem coordenada de seu ataque. Igor Formiga surgiu livre na pequena área para finalizar passe de Alesson. Com a vantagem no placar, o Mirassol ganhou confiança e Neto Moura arriscou de longe, aos 29 minutos, mas errou o alvo por pouco. O Santos não se abalou e só não empatou com Gabriel Barbosa, aos 30, porque a bola desviou na zaga. Os minutos finais foram de domínio do Mirassol, que incomodou Brazão em duas oportunidades, MS a melhor chance foi do Santos, aos 47 minutos, quando William Machado quase marcou contra. Sem ter feito nenhuma finalização na meta defendida pelo experiente goleiro Walter no primeiro tempo, o Santos tentou ser mais agressivo no início da etapa final, mas quem levou perigo foi o Mirassol, com Nathan Fogaça, após cruzamento de Reinaldo pela esquerda. Neguega foi outro a testar a agilidade de Brazão. Aos 12 minutos, o Mirassol fez uma jogada parecida com a qual resultou no primeiro gol. Desta vez, Negueba tocou para Shaylon, que rolou para Alesson, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O domínio era todo do Mirassol, que pressionou e Brazão se esforçou para evitar o gol de Shaylon. A superioridade do Mirassol proporcionou o segundo gol do time anfitrião, aos 26 minutos, em bela conclusão cruzada de Negueba. Quando parecia que o Santos estava derrotado, tudo mudou aos 35 minutos, o talento de Gabriel Barbosa aproveitou um vacilo da zaga do Mirassol para fazer o primeiro gol santista. A reação do Santos não parou por aí. Aos 43, Raphael Claus foi ao VAR para confirmar pênalti de Neto Moura em Gabriel Barbosa. O atacante bateu para empatar o jogo. A disputa ficou aberta nos minutos finais, com as duas equipes tendo chances de conseguir o gol da vitória, mas o resultado final foi mesmo o empate por 2 a 2. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 2 X 2 SANTOS MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura (Galdino), Aldo Filho e Shaylon (Gabriel Pires); Negueba (Galeano), Alesson (Edson Carioca) e Nathan Fogaça (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes. SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Vini Lira (Barreal); Willian Arão (Oliva), João Schmidt (Gabriel Menino) e Gabriel Bontempo (Rollheiser); Thaciano, Rony e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. GOLS - Igor Formiga aos 21 minutos do primeiro tempo. Negueba aos 26, Gabriel Barbosa aos 35 e 43 do segundo. CARTÕES AMARELOS - João Schmidt, William Machado, Alesson e Gabriel Barbosa. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 506.220,00. PÚBLICO - 8.152 torcedores. LOCAL - Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP). 