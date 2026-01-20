Al-Ahli x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli x Al-Khaleej disputam hoje, terça-feira (20/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ahli x Al-Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 4° colocado da Série A saudita e acumula 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 22 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Saudita.

Já Al Khaleej ocupa a 8° posição com 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 36 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al-Ahli x Al Khaleej: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Khaleej

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 20 de janeiro de 2026, 12h05