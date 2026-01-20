Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Sporting e PSG jogarão pela Champions League às 17h (L. Valroff/ PSG)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (20/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita Champions League.

Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Al Shabab x Al Najma - 12h05 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ahli x Al Khaleej - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Fateh x Al Kholood - 14h30 - Sem informações

Champions League

  1. Kairat x Club Brugge - 12h30 - Space e HBO Max
  2. Bodø/Glimt x Manchester City - 14h45 - TNT e HBO Max
  3. Real Madrid x Monaco - 17h - SBT, TNT e HBO Max
  4. Inter de Milão x Arsenal - 17h - HBO Max
  5. Villarreal x Ajax - 17h - HBO Max
  6. Tottenham x Borussia Dortmund - 17h - HBO Max
  7. Sporting x PSG - 17h - Space e HBO Max
  8. Olympiacos x Leverkusen - 17h - HBO Max
  9. Copenhagen x Napoli - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Bodo Glimt e City; veja o horário

O jogo entre Bodø/Glimt x City terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Monaco; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Mônaco terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Internazionale e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Inter x Arsenal terá transmissão ao vivo pela HBO Max+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Sporting e PSG; veja o horário

O jogo entre Sporting x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

  1. 14h45 - Bodø/Glimt x Manchester City - Champions League
  2. 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 12h30 - Kairat x Club Brugge - Champions League
  2. 14h45 - Bodø/Glimt x Manchester City - Champions League
  3. 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League
  4. 17h - Inter de Milão x Arsenal - Champions League
  5. 17h - Villarreal x Ajax - Champions League
  6. 17h - Tottenham x Borussia Dortmund - Champions League
  7. 17h - Sporting x PSG - Champions League
  8. 17h - Olympiacos x Leverkusen - Champions League
  9. 17h - Copenhagen x Napoli - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

