Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (20/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita e Champions League.

Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Najma - 12h05 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Khaleej - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Fateh x Al Kholood - 14h30 - Sem informações

Champions League

Kairat x Club Brugge - 12h30 - Space e HBO Max Bodø/Glimt x Manchester City - 14h45 - TNT e HBO Max Real Madrid x Monaco - 17h - SBT, TNT e HBO Max Inter de Milão x Arsenal - 17h - HBO Max Villarreal x Ajax - 17h - HBO Max Tottenham x Borussia Dortmund - 17h - HBO Max Sporting x PSG - 17h - Space e HBO Max Olympiacos x Leverkusen - 17h - HBO Max Copenhagen x Napoli - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Bodo Glimt e City; veja o horário

O jogo entre Bodø/Glimt x City terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Monaco; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Mônaco terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Internazionale e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Inter x Arsenal terá transmissão ao vivo pela HBO Max+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Sporting e PSG; veja o horário

O jogo entre Sporting x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

17h - Real Madrid x Monaco - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

14h45 - Bodø/Glimt x Manchester City - Champions League 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

12h30 - Kairat x Club Brugge - Champions League 14h45 - Bodø/Glimt x Manchester City - Champions League 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League 17h - Inter de Milão x Arsenal - Champions League 17h - Villarreal x Ajax - Champions League 17h - Tottenham x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Sporting x PSG - Champions League 17h - Olympiacos x Leverkusen - Champions League 17h - Copenhagen x Napoli - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.