Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 20.01.26 7h00 Sporting e PSG jogarão pela Champions League às 17h (L. Valroff/ PSG) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (20/01), incluem partidas pelo Campeonato Saudita e Champions League. Às 14h45, Bodo Glimt jogará contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Mônaco pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Shabab x Al Najma - 12h05 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Khaleej - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Fateh x Al Kholood - 14h30 - Sem informações Champions League Kairat x Club Brugge - 12h30 - Space e HBO Max Bodø/Glimt x Manchester City - 14h45 - TNT e HBO Max Real Madrid x Monaco - 17h - SBT, TNT e HBO Max Inter de Milão x Arsenal - 17h - HBO Max Villarreal x Ajax - 17h - HBO Max Tottenham x Borussia Dortmund - 17h - HBO Max Sporting x PSG - 17h - Space e HBO Max Olympiacos x Leverkusen - 17h - HBO Max Copenhagen x Napoli - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Bodo Glimt e City; veja o horário O jogo entre Bodø/Glimt x City terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max+, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Monaco; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Mônaco terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Internazionale e Arsenal; veja o horário O jogo entre Inter x Arsenal terá transmissão ao vivo pela HBO Max+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Sporting e PSG; veja o horário O jogo entre Sporting x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita TNT 14h45 - Bodø/Glimt x Manchester City - Champions League 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 12h30 - Kairat x Club Brugge - Champions League 14h45 - Bodø/Glimt x Manchester City - Champions League 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League 17h - Inter de Milão x Arsenal - Champions League 17h - Villarreal x Ajax - Champions League 17h - Tottenham x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Sporting x PSG - Champions League 17h - Olympiacos x Leverkusen - Champions League 17h - Copenhagen x Napoli - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 