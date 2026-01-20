Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses

Os árbitros do quadro nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vinculados à Federação Paraense de Futebol (FPF), realizaram na tarde da última segunda-feira (20) os testes de habilitação para a temporada 2026. As atividades aconteceram no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém.

Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), garantindo a estrutura necessária para o cumprimento das exigências da entidade nacional.

A programação teve como foco a avaliação do condicionamento físico de alto rendimento, da agilidade e do domínio das regras do jogo. Entre as provas aplicadas estiveram testes de velocidade, resistência intermitente e protocolos modernos baseados em ciência de dados, como o Teste Yo-Yo, utilizado para medir o desempenho em situações semelhantes às vivenciadas durante as partidas.

Ao final das atividades, o secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância de oferecer estrutura adequada para a qualificação e valorização dos profissionais que atuam no futebol paraense.

"O Governo do Pará tem trabalhado para oferecer a melhor estrutura possível aos profissionais do esporte. Garantir que nossos árbitros realizem seus testes em um equipamento como o Mangueirão é investir na qualificação, na valorização e no fortalecimento do futebol do nosso Estado”, enfatizou o secretário Cássio Andrade.