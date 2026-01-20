Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) O Liberal 20.01.26 16h48 Os árbitros do quadro nacional estiveram em Belém para testes no Mangueirão. (Divulgação Seel) Os árbitros do quadro nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vinculados à Federação Paraense de Futebol (FPF), realizaram na tarde da última segunda-feira (20) os testes de habilitação para a temporada 2026. As atividades aconteceram no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), garantindo a estrutura necessária para o cumprimento das exigências da entidade nacional. A programação teve como foco a avaliação do condicionamento físico de alto rendimento, da agilidade e do domínio das regras do jogo. Entre as provas aplicadas estiveram testes de velocidade, resistência intermitente e protocolos modernos baseados em ciência de dados, como o Teste Yo-Yo, utilizado para medir o desempenho em situações semelhantes às vivenciadas durante as partidas. VEJA MAIS Governo do Pará abre inscrições para oficinas gratuitas de esporte e lazer Atividades terão início em setembro e oferecem 500 vagas em cinco modalidades Com apoio da SEEL, atleta paraense se destaca no Campeonato Brasileiro de Boxe Com um currículo de 35 lutas — 29 vitórias e 6 derrotas —, o lutador é tricampeão paraense e ocupa atualmente o quinto lugar no ranking nacional Governo do Pará assina termo de lançamento do Programa Bolsa Talento para o ano-base de 2024 A assinatura do termo ocorreu no Palácio do Governo do Pará e contou com a participação de mais de 400 atletas, clubes e entidades esportivas, que estiveram presentes para celebrar suas conquistas em competições Ao final das atividades, o secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância de oferecer estrutura adequada para a qualificação e valorização dos profissionais que atuam no futebol paraense. "O Governo do Pará tem trabalhado para oferecer a melhor estrutura possível aos profissionais do esporte. Garantir que nossos árbitros realizem seus testes em um equipamento como o Mangueirão é investir na qualificação, na valorização e no fortalecimento do futebol do nosso Estado”, enfatizou o secretário Cássio Andrade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes arbitragem futebol paraense cbf fpf-pa seel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Esporte Estrutura do Mangueirão impulsiona qualificação de árbitros paraenses Para a realização dos testes, o estádio foi disponibilizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) 20.01.26 16h48 FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e uma fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 Série A saudita Al-Ahli x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.01.26 13h30 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45