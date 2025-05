Com apoio da SEEL, atleta paraense se destaca no Campeonato Brasileiro de Boxe

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o atleta paraense Indré Melo teve uma atuação destacada no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite Masculino, promovido pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), entidade máxima do boxe olímpico no país. A competição foi realizada entre os dias 3 e 7 de maio, na Arena do Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu (PR).

Representando o estado, Indré venceu sua primeira luta contra um adversário do Amapá, mas foi superado por pontos na disputa pela medalha contra um atleta de Sergipe, encerrando sua participação na quinta colocação nacional em sua categoria.

Com um currículo de 35 lutas — 29 vitórias e 6 derrotas —, o lutador é tricampeão paraense e ocupa atualmente o quinto lugar no ranking nacional. Apesar de não ter alcançado o pódio nesta edição, Indré ressaltou a importância da experiência vivida na competição.

“Participar do Campeonato Brasileiro é uma sensação incrível. Só de estar ali entre os melhores do país, se enfrentando, já é um super aprendizado”, afirmou.

O atleta também destacou o papel fundamental do apoio recebido. “Ter o apoio da Secretaria foi de suma importância nessa viagem. Ajudou bastante. Acredito que, se a maioria dos atletas tivesse esse apoio, conseguiríamos resultados muito melhores para o Estado nas competições.”

O Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2025 reuniu 204 atletas de 22 estados brasileiros, além de 87 integrantes de comissões técnicas, consolidando-se como um dos maiores eventos do boxe olímpico nacional. Pela primeira vez, a competição contou com dois ringues funcionando simultaneamente, proporcionando maior dinamismo às disputas.

Com determinação e foco, Indré Melo retorna aos treinamentos visando as próximas competições, mantendo viva a busca pelo sonhado título brasileiro.