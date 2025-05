Com apoio do Governo do Pará, via Seel, paraenses se destacam no Brasileiro de Jiu-Jitsu

Atletas paraenses subiram no lugar mais alto do pódio do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em SãoPaulo, conquistando cinco medalhas: uma de ouro, três de prata e uma de bronze. Eles têm o apoio decisivo do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A competição é considerada uma das maiores e mais relevantes do calendário nacional da modalidade. O torneio reuniu mais de 8 mil atletas de todo o país, representando as categorias juvenil, adulto e máster, tanto no masculino quanto no feminino. O campeonato ocorreu, entre os dias 26 de abril a 4 de maio, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou o trabalho do Governo, por meio da Seel, na valorização dos atletas do Pará. “O Governo, através da Seel, vem fomentando e valorizando os nossos atletas, dando total apoio para representar o nosso Estado, nas principais competições nacionais e internacionais. Estamos trazendo para a capital cinco medalhas. Isso é importante e mostra que um trabalho sério e responsável tem resultados expressivos”, disse o secretário.

O atleta campeão da categoria pesadíssimo master 3, o faixa preta, André Lobato, destacou a importância da conquista. “Essa medalha representa muito para mim, porque é um campeonato difícil, na verdade, é o campeonato mais difícil de Jiu-Jitsu, nem o mundial é tão difícil assim, mas claro, mundial é mundial, mas o brasileiro, teve atletas na minha categoria. Foram 50 atletas e foi um campeonato difícil e essa medalha representa muito para o nosso Estado. Neste ano de 2025, eu campeão brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ”, destacou o atleta.

O faixa preta André Lobato destacou o apoio da Seel. “O apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e do Governo do Estado foi fundamental para essa conquista. Sem esse apoio, não teria como ter ido".

"Sou um atleta que já luto há muitos anos, graças a Deus tenho vários títulos, nacionais e internacionais. O esporte com o apoio da Seel, só tenho a agradecer ao secretário Cássio Andrade, à Secretaria de Esporte, a toda a gestão, ao nosso governador Helder Barbalho por esse suporte”, frisou.

O outro medalhista foi o faixa preta Ronieri da Silva. Ele levantou a medalha de prata na categoria meio-pesado master 1. “Eu lutei na categoria meio-pesado, master 1, fiz seis lutas, perdi na final, na sexta luta. Graças ao apoio da Seel, pude trazer essa medalha para a capital, esse apoio do Governo a alguns anos já vem me ajudando em outras competições também”, disse o atleta.

Paraenses com medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu 2025:

- Ouro - categoria pesadíssimo master 3 - André Lobato

- Prata - categoria meio-pesado master 1 - Ronieri da Silva

- Prata categoria peso-pena - Maria Vidal

- Bronze - categoria Juvenil - Antônio Silva.