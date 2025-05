Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) comemora 26 anos de incentivo aos atletas e esportes

A celebração dos 26 anos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) foi marcada por um dia repleto de atividades e alegria. O evento, realizado na segunda-feira (28), proporcionou aos participantes uma programação diversificada que começou às 9h da manhã e se estendeu até as 17h. A festa de aniversário incluiu danças animadas, visitas guiadas ao Estádio Mangueirão e diversas brincadeiras, o que trouxe um clima de descontração e integração entre os presentes.

O ponto alto da festa foi o momento do parabéns, liderado pelo secretário Cássio Andrade, que aconteceu na Sala de Dança da Seel, com a participação entusiasmada de mais de 200 atletas, professores e funcionários. Além disso, os convidados tiveram a oportunidade de explorar a primeira Arena Gamer pública do Norte, destacando o compromisso da Seel com a inovação e a inclusão no esporte.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a importância da comemoração e dos trabalhos realizados pela entidade durante os 26 anos. “Um momento de alegria estamos vivendo no dia de hoje, a Seel está completando 26 anos de muita história e trabalho em prol dos nossos esportes. Fico muito feliz por fazer parte desta história como todos vocês, funcionários, atletas, técnicos e pais de atletas, vocês representam e fazem parte deste momento tão importante da Secretaria. A Seel realiza um trabalho fundamental na inclusão e integração social, então vamos comemorar”, disse o secretário.

Dia de festa

Na sala de dança pela manhã ocorreu o aulão de dança e ioga com a turma do programa Vida Ativa da Terceira Idade, além da visitação dos atletas do programa Parádesporto ao Mangueirão e a Arena Gamer, juntamente com os atletas do projeto tênis de mesa que é desenvolvido na Secretaria. Pela tarde tiveram atletas do programa Talentos Esportivos da modalidade de Ginástica, Cia do Nosso Jeito, que apresentou danças com uma atleta cadeirante, além de atletas do atletismo, Wrestling, jiu-Jitsus, entre outras para cantar o parabéns.

Um dos que participaram do aniversário foi o técnico gamer, Cássio Soares, que destacou a sua emoção em fazer parte dos 26 anos da Secretaria de Estado de Esporte. “É um grande prazer participar desses 26 anos aqui do aniversário da Seel. Eu estou aqui na Arena Gamer, nesse espaço fantástico, a primeira Arena Gamer pública do norte do Brasil. Só tenho a parabenizar a todos que fizeram esse momento ser marcante nas nossas vidas. É isso aí, parabéns Seel pelos seus 26 anos e que venha muito mais pela frente”, disse Cássio Soares.

A estudante-atleta de ginástica, Pérola Daiana, falou do seu momento de diversão no aniversário da Seel. “Eu gostei! A gente assistiu às apresentações, eu fiquei jogando aqui, pude conhecer o Mangueirão, a Arena Gamer. A gente fez a apresentação, a gente tirou foto. E só tenho a desejar um feliz 26 anos da Seel”, disse a jovem.

Programas da Seel

A Seel celebra, também, o êxito de programas e projetos que incentivam a prática do esporte e valorizam atletas, como o Projeto Vida Ativa na Terceira Idade, criado para atender pessoas com idade acima de 50 anos. O principal objetivo é valorizar a inserção da pessoa idosa na sociedade com práticas esportivas, como caminhada orientada, ginástica, hidroginástica e natação, além de dança e atividades de memorização, passeios e festas . O Projeto atende quase duas mil pessoas na Região Metropolitana de Belém.

O "Talentos Esportivos" é um projeto que visa contribuir para o desenvolvimento motor de crianças e jovens, com aulas gratuitas de natação, saltos ornamentais e ginásticas artísticas. O projeto atende a 600 crianças e adolescentes, com aulas realizadas no Campus III da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O Programa Parádesporto trabalha com as seguintes modalidades: futebol de amputados, futebol PC (para pessoas com paralisia cerebral), voleibol sentado, tênis de quadra em cadeira de rodas, tênis de mesa, badminton, taekwondo, natação, atletismo e bocha.

O Programa Bolsa Talento é voltado ao esporte de rendimento de modalidades olímpicas e paralímpicas. Atualmente, o Programa é regido pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008, que estabeleceu critérios técnicos para obtenção da bolsa, além de estimular a gestão esportiva entre as federações responsáveis pelas indicações dos contemplados.