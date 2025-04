Governo do Pará assina termo de lançamento do Programa Bolsa Talento para o ano-base de 2024

Na manhã desta terça-feira (15), o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito de Belém, Igor Normando, e o vice-prefeito e secretário de Esporte da Seel, Cássio Andrade, assinaram o Termo de Lançamento do Programa Bolsa Talento, referente ao ano-base de 2024. A iniciativa prevê um investimento de R$ 1.976.456,00 para incentivar técnicos e atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras que obtiveram resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Com essa medida, o governo reafirma seu compromisso com o fomento ao esporte e o apoio ao desenvolvimento de talentos no estado. A assinatura do termo ocorreu no Palácio do Governo do Pará e contou com a participação de mais de 400 atletas, clubes e entidades esportivas, que estiveram presentes para celebrar suas conquistas, exibindo medalhas e troféus durante a cerimônia. Também participaram do evento o secretário de Esporte do município de Belém, Gleisson Oliveira, e o secretário adjunto da Seel, José Francisco.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou o papel do esporte na formação cidadã, ressaltando os valores que ele proporciona:

"Acreditamos muito no esporte para a construção de valores, para que cada cidadã e cidadão possa desenvolver princípios sólidos. O esporte é competição, mas também é formação. Ele vive a intensidade de uma disputa, mas constrói um alicerce que permite a cada um de vocês vencer pela força do caráter. É com esse sentimento que, ao lado da nossa vice-governadora Hana, do prefeito Igor, do secretário municipal Gleisson, do secretário adjunto Zé Francisco e do Cássio, celebramos este momento com muita alegria", frisou.

Ampliação do apoio ao esporte paraense

"Saímos de R$ 800 mil para mais de R$ 5 milhões em apoio aos nossos atletas. Hoje, podemos reunir todos vocês aqui para dizer: ‘valeu a pena, vale a pena, parabéns! Vocês são um orgulho para o nosso estado’. Seja com patrocínio, seja com o apoio do Bolsa Talento, cada pódio, cada medalha, cada troféu conquistado eleva a bandeira do Pará ao mais alto nível. Divulguem suas experiências, pois ao se tornarem campeões, vocês se tornam referências — e o exemplo arrasta multidões", acrescentou Helder.

O Bolsa Talento é um programa essencial de apoio aos atletas em sua trajetória esportiva, oferecendo suporte financeiro para diversas necessidades fundamentais ao seu desenvolvimento. A ajuda pode ser usada na aquisição de equipamentos esportivos de qualidade, garantindo segurança e desempenho nos treinamentos, além de auxiliar na manutenção de uma alimentação adequada. Com esse suporte, os atletas podem se dedicar plenamente ao esporte, reduzindo preocupações financeiras e focando na busca por melhores resultados — elevando o nome do Pará ao topo do pódio.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, enfatizou a importância do incentivo do governo para a valorização do esporte amador em âmbitos nacional e internacional:

“Esse momento é muito significativo para todos nós. O investimento nos nossos atletas representa um marco inédito no Pará. Nunca houve tanto apoio à comunidade do esporte amador, olímpico e paralímpico. Estamos colhendo resultados na formação de pessoas, cidadãos de bem e com valores, por meio do esporte. Trabalhamos dia e noite por cada jovem, adulto e idoso, porque acreditamos que o esporte salva e transforma vidas. Esse crescimento nos investimentos é fruto de uma gestão eficiente do governo na promoção do esporte”, declarou.

Gratidão

A técnica de ginástica Alline Gatti, que esteve presente com suas atletas, agradeceu o apoio do governo estadual:

“Quero agradecer todo o suporte do Governo do Pará e da Seel, que têm nos proporcionado oportunidades não apenas para a ginástica, mas para todas as modalidades. Esse apoio é essencial para alcançarmos o topo dos pódios em níveis estadual, nacional e internacional. Como professora e educadora, parabenizo o trabalho de valorização e inclusão que tem sido feito com nossos alunos-atletas”, afirmou.

O jovem judoca Kaio Galvão, de 13 anos, medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro realizado em Manaus, no mês de março, também celebrou o momento:

“Não tenho palavras para descrever minha emoção. Estou muito feliz por estar aqui ao lado do governador Helder Barbalho, que valoriza todos nós, atletas do judô e de outras modalidades. Estou aqui com minha medalha de bronze para mostrar e agradecer por todo o incentivo que tenho recebido”, disse Kaio.

Bolsa Talento

O Programa Bolsa Talento foi instituído pela Lei nº 7.119, de 31 de março de 2008, com o objetivo de estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico de atletas. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o programa é voltado a técnicos e atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras que se destacaram em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A nova edição começa com a publicação do edital referente ao ano-base de 2024. Nessa primeira fase, ocorre o cadastramento das entidades esportivas, a apresentação de documentos e a indicação dos eventos válidos para concessão do benefício, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seel. Após essa etapa, a documentação será analisada pela Secretaria.

A segunda fase é voltada às entidades aprovadas na análise documental. Essas instituições poderão indicar os esportistas que serão contemplados. No total, 39 modalidades esportivas poderão indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias em plena atividade. Os beneficiários receberão 12 parcelas, com valores mensais que variam conforme a categoria:

- R$ 750,42 (estadual),

- R$ 1.125,63 (nacional),

- R$ 900,49 (técnico).

Perguntas Frequentes

O que é o Programa Bolsa Talento?

Criado pela Lei nº 7.119/2008, o programa tem como finalidade estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico dos atletas paraenses.

Quem pode participar?

Atletas e técnicos de 39 modalidades previstas na lei, desde que estejam registrados na entidade estadual e nacional da respectiva modalidade e cumpram os requisitos legais.

Como fazer parte do programa?



É necessário:

- Ter alcançado resultados esportivos conforme os critérios definidos em lei e no edital vigente;

- Ser indicado pela federação esportiva cadastrada no chamamento público;

- Ser selecionado conforme a análise técnica e orçamentária da edição.

Valor da Bolsa:

O benefício é pago em 12 parcelas anuais, com valores de:

- R$ 1.125,63 (categoria nacional),

- R$ 750,42 (estadual),

- R$ 900,49 (técnicos).

Informações Complementares:

As entidades esportivas devem estar legalmente constituídas e com documentação em dia, pois são as responsáveis pela indicação dos atletas e pela organização das competições oficiais.