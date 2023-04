Novo edital é lançado e atletas paraenses são beneficiados com o Bolsa Talento

Os atletas selecionados na última edição do ‘Bolsa Talento’ foram beneficiados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O evento ocorreu no Teatro Estação Gasômetro, com a presença do governador Helder Barbalho. Além disso, nesta terça-feira (4), foi lançado o edital do programa, que auxiliará esportistas em 2023.

No total, foram 126 contemplados pelo projeto: 22 nomes na categoria nacional, com bolsa de R$ 1.125,63, mais 102 na estadual, no valor de R$ 750,42, e, por fim, dois técnicos, no valor de R$ 900,49.

Para este ano, de acordo com Helder, serão destinados o total de R$ 1,5 milhão, para o benefício de desportistas: “O objetivo é descobrir talentos e impulsioná-los, motivá-los cada vez mais para que a partir do esporte, nós possamos garantir a inclusão social descobrindo talentos. Dando oportunidade para que os nossos jovens possam seguir a partir daquilo que constroem como escolha de vida e ter, portanto, a oportunidade de fazer com que o Bolsa Talento seja um grande projeto de impulso social mas também de inclusão para os jovens de periferia”, apontou.

Titular da pasta de Esporte e Lazer, Cássio Andrade destacou em como o benefício ajuda os que são contemplados: "[Auxilia com] a alimentação ou com a compra de equipamento esportivo, por exemplo. Cada vez mais, a Seel trabalha ajudando nossos atletas a representar o nosso amado estado do Pará nas competições nacionais e internacionais”.

Atleta de tênis de mesa há 19 anos, Glaucia Barros recebeu pela terceira vez a bolsa. Ela contou sobre como contribui para a carreira como esportista: “Esse valor me ajuda muito com a compra de material, pagar treinamento e participar das competições deste ano”.

Bolsa Talento

O Bolsa Talento promove a inclusão social por meio da prática esportiva. Entre os contemplados, está o time do All Star Rodas, na categoria de basquete em cadeira de rodas. Adrienne Oliveira, cadeirante, é integrante do time e falou sobre como utilizará o benefício. “O bolsa talento vem para incentivar e para que eu melhore meu equipamento, que é a minha cadeira de jogo, melhorando meu rendimento no esporte”, afirmou.