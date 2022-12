Paraense é campeão mundial de goalball e garante vaga nos Jogos Paralímpicos de 2024

O paraense Josemarcio Souza, o Parazinho, conquistou, nesta sexta-feira (16), o campeonato mundial de goalball com a seleção brasileira. No torneio, disputado em Portugal, o Brasil venceu a China por 6 a 5 na decisão e garantiu mais um título mundial. De quebra, os brasileiros ainda conquistaram uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, França, em 2024.

VEJA MAIS

Após o título, Parazinho usou as redes sociais para comemorar mais um título brasileiro. Em uma postagem no Instagram, o atleta fez questão de exaltar as origens e fez uma homenagem ao irmão, Josivam.

Carreira

A história de Parazinho no esporte começou aos 14 anos, quando saiu de Santa Maria para ir morar em Belém. Ele queria ser do atletismo, mas acabou migrando para o goalball. Em 2014, foi contratado pelo Sesi de Mogi das Cruzes, onde está até hoje.

Nesse tempo, ele foi se destacando na modalidade. Em 2016, fez parte da equipe que conquistou o bronze nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro e, no ano seguinte, foi eleito o melhor atleta do goalball no país. Em 2019, ele ainda iria ser campeão no Parapan de Lima, no Peru.

A grande conquista da carreira, no entanto, ocorreu em setembro de 2021, quando ele, junto com a seleção brasileira, conquistou a medalha de ouro no torneio paralímpico de goalball, em Tóquio, no Japão.