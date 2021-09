Paraense é campeão paralímpico! Brasil vence a China e é ouro no goalball em Tóquio

É ouro! O paraense Josemarcio Sousa, de 25 anos, é campeão paralimpico de goalball em Tóquio. O Brasil venceu a China na manhã desta sexta-feira (3) por 7 a 2 e conquistou a medalha inédita para o esporte brasileiro. Essa é a segunda medalha de Parazinho em jogos paralimpicos, a primeira foi conquistada em 2016, nos jogos do Rio de Janeiro, quando levou o bronze.

O jogo

Após bater na trave em 2012 e conquistar a prata em Londres e ter parado na semifinal no Rio de Janeiro e conquistado o Bronze em 2016, a tão sonhada medalha de ouro chegou para o goalball brasileiro masculino. Em um jogo perfeito, o Brasil bateu os chineses, com destaques para os atletas Leomon e o paraense Josemarcio Sousa, que marcaram três gols cada.

O Pará no topo

Josemarcio Sousa, o “Parazinho” marcou três gols na grande final. Natural da cidade de Santa Maria do Pará (PA) e iniciou no esporte aos 14 anos, quando veio a Belém e iniciou no esporte no Instituto José Alvares de Azevedo, que trabalha com a educação de pessoas com baixa visão. Parazinho nasceu com atrofia óptica e possui apenas 40% da visão.

Josemarcio sendo carregado nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 (Divulgação / Danilo Borges / Brasil2016.gov.br)

Desde 2014 Parazinho defende as cores do Sesi Mogi das Cruzes-SP e possui no currículo também o título do Parapan de Lima em 2019, além de ter sido eleito o melhor atleta brasileiro da modalidade na temporada 2017.